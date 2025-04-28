晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

產業應變論壇》鄒景雯：美國成為我最大出口市場 政府須穩定經濟、協助轉型

2025/04/28 10:54

自由時報總編輯鄒景雯（右三）今天（28日）出席「產業應變論壇」，表示美國已成為我最大出口市場，政府須穩定經濟、協助轉型。（記者田裕華攝）自由時報總編輯鄒景雯（右三）今天（28日）出席「產業應變論壇」，表示美國已成為我最大出口市場，政府須穩定經濟、協助轉型。（記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕自由時報總編輯鄒景雯今天（28日）出席「產業應變論壇」，她表示，2024年美國超過中、日，成為我國最大的出口市場，在企業面臨極度不確定的此刻，更需要政府在穩定經濟、協助轉型、拓展市場等方面，展現堅定決心與前瞻眼光，並提出有效的對策。

鄒景雯指出，很開心今天能夠有機會與各位共聚一堂，一起討論對等關稅對產業的影響及因應對策。我謹代表自由時報，對各位撥冗參與，表示最誠摯的歡迎與感謝。

她表示，美國總統川普公布遠高於預期的「對等關稅」政策後，又在談判期間暫緩3個月實施；關稅戰在停停走走之間，使金融市場激烈震盪、衝擊了全球供應鏈的布局，也影響我們的產業政策與出口策略；對企業經營者來說，貿易政策的每一次轉折，都是因應全新環境變化的開始，可是在挑戰中，相信總是隱藏著契機。

鄒景雯表示，台灣是出口導向的經濟體，2024年出口占GDP比例達到60%，其中鋼鐵、石化、運輸等產業與國際市場的連結，本就非常緊密，與美國的貿易量雖有多有少，可是都列在行政院評估受高關稅衝擊較大的產業中，因此，轉型與策略調整勢在必行。當業者重新思考出口市場的組合，評估海外投資設廠的地點，甚至重塑產品的定位與價值鏈的合作後，或許可以進一步強化國際競爭力。

此外，她強調，2024年美國超過中、日，成為我國最大的出口市場，達到1113億美元，不僅占總出口已達23.4%，且較前一年成長高達46%；因此，對美國政策的回應，毫無迴避的空間。在企業面臨極度不確定的此刻，更需要政府在穩定經濟、協助轉型、拓展市場等方面，展現堅定決心與前瞻眼光，並提出有效的對策。

「今天的論壇，不只是一個經濟議題，更關係著全民共同面對的未來。」鄒景雯說，我們匯集產官專家的智慧，希望發展出政策交流與產業現狀對話的平台，深化政府與產業之間的溝通合作，既找出產業因應危機的方案，也為下一步政策擬定提供具體方向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財