產業應變論壇》鄒景雯：美國成為我最大出口市場 政府須穩定經濟、協助轉型

自由時報總編輯鄒景雯（右三）今天（28日）出席「產業應變論壇」，表示美國已成為我最大出口市場，政府須穩定經濟、協助轉型。（記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕自由時報總編輯鄒景雯今天（28日）出席「產業應變論壇」，她表示，2024年美國超過中、日，成為我國最大的出口市場，在企業面臨極度不確定的此刻，更需要政府在穩定經濟、協助轉型、拓展市場等方面，展現堅定決心與前瞻眼光，並提出有效的對策。

鄒景雯指出，很開心今天能夠有機會與各位共聚一堂，一起討論對等關稅對產業的影響及因應對策。我謹代表自由時報，對各位撥冗參與，表示最誠摯的歡迎與感謝。

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她表示，美國總統川普公布遠高於預期的「對等關稅」政策後，又在談判期間暫緩3個月實施；關稅戰在停停走走之間，使金融市場激烈震盪、衝擊了全球供應鏈的布局，也影響我們的產業政策與出口策略；對企業經營者來說，貿易政策的每一次轉折，都是因應全新環境變化的開始，可是在挑戰中，相信總是隱藏著契機。

鄒景雯表示，台灣是出口導向的經濟體，2024年出口占GDP比例達到60%，其中鋼鐵、石化、運輸等產業與國際市場的連結，本就非常緊密，與美國的貿易量雖有多有少，可是都列在行政院評估受高關稅衝擊較大的產業中，因此，轉型與策略調整勢在必行。當業者重新思考出口市場的組合，評估海外投資設廠的地點，甚至重塑產品的定位與價值鏈的合作後，或許可以進一步強化國際競爭力。

此外，她強調，2024年美國超過中、日，成為我國最大的出口市場，達到1113億美元，不僅占總出口已達23.4%，且較前一年成長高達46%；因此，對美國政策的回應，毫無迴避的空間。在企業面臨極度不確定的此刻，更需要政府在穩定經濟、協助轉型、拓展市場等方面，展現堅定決心與前瞻眼光，並提出有效的對策。

「今天的論壇，不只是一個經濟議題，更關係著全民共同面對的未來。」鄒景雯說，我們匯集產官專家的智慧，希望發展出政策交流與產業現狀對話的平台，深化政府與產業之間的溝通合作，既找出產業因應危機的方案，也為下一步政策擬定提供具體方向。

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