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每秒湧入145件中國小額包裹！防市場被淹沒 法國要出招了

2025/04/27 18:40

中國電商平台如Shein、Temu大量湧入歐洲市場。（示意圖，路透）中國電商平台如Shein、Temu大量湧入歐洲市場。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電商平台如Shein、Temu大量湧入歐洲市場，引發各國關注，去年郵寄歐洲的小額包裹逾46億件，其中91%來自中國，等於每秒有145件，法國決定出手。根外媒報導，法國財政部表示，將於29日宣布具體措施遏止中國包裹入侵。

面對美國加徵關稅和停止中國小額包裹關稅豁免，歐盟也在考慮跟進。法新社25日報導，法國經濟部表示，中國電商Shein、Temu和亞馬遜3家公司，合計佔了法國線上時尚銷售額的4分之1。

歐盟執委會此前報告稱，2024年約有46億個小額包裹進入歐洲市場，其中91%來自中國。這意味著每秒就有超過145個包裹進入，並受益於關稅豁免。

法國財政部表示，在法國，去年共進入了15億個包裹，其中價值低於150歐元（約新台幣5422元）的包裹有8億多個。為了解決這個問題，政府希望提高消費者意識，也將提出具體措施，應對這種商品流動，維護消費者安全。

法國是否會被來自中國電商Temu和Shein的中國產品所淹沒？日前，法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）被問及此事時表示，他不讓這種情況發生。他說，「我們必須阻止這種現象」。

他認為，這些網站的危險有3個面向，包含社會危險、健康和生態危險。他解釋，這些貨物直接與法國的企業和零售商競爭，有些產品不符合歐洲標準，生產這些產品的工人的工作條件也與法國的價值觀不符，這也是一種生態失常。

為了應對這一狀況，法國政府決定自29日採取一系列「具體措施」，應對中國包裹淹沒當地市場的影響。目前，法國政府正在研究是否撤銷150歐元以下包裹的關稅豁免，並進一步聚焦於平台監管，防止不合規產品進口歐洲。

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