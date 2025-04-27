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美國下一步是貨幣戰？經貿人士：川普擬「狸貓換太子」洗掉美債

2025/04/27 17:22

經貿高層人士分析，川普可能以前美國總統尼克森的黃金與美元脫鉤的「尼克森震撼」為鑑，透過美元與比特幣掛鉤，來洗掉美國債務。（歐新社）經貿高層人士分析，川普可能以前美國總統尼克森的黃金與美元脫鉤的「尼克森震撼」為鑑，透過美元與比特幣掛鉤，來洗掉美國債務。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕「股神」巴菲特已示警美國國債如動脈壁上堆積的膽固醇，正侵蝕美國的金融體系，引發「心臟病發作」的危機，經貿高層人士分析，美國總統川普可能以前美國總統尼克森的黃金與美元脫鉤的「尼克森震撼」為鑑，以「狸貓換太子」策略因應，透過美元與比特幣掛鉤，來洗掉美國債務。

經貿人士表示，回顧二戰後，美國建立黃金與美元掛鉤的「金本位」制度，1970年時最低可以34美元換取1盎司黃金，但1971年就撐不下去了，尼克森關閉「黃金窗口」，美元與黃金正式脫鉤，美元短暫成為史上第一個沒有儲備資產支撐的儲備貨幣，此事件為「尼克森震撼」。

經貿人士說，後續是時任國務卿季辛吉促成美元與石油貿易掛鉤在一起，與沙烏地阿拉伯協議石油以美元計價，盈餘存入外匯存底並買入美債，「美國的儲備資產就從黃金變成美國國債」，但現在的問題是美國入不敷出，國債愈來愈高，美國每年付給公債持有人的利息就將近1兆美元，而美國國防預算每年約8000億美元，我國央行約80%外匯存底是美國國債，疫情期間我國外匯存底是大幅縮減。

經貿人士預測，如同尼克森一夕之間宣布美元與黃金脫鉤，川普可能將加密貨幣列入戰略性儲備資產，透過加密貨幣將美國債務洗掉，世界將再轉盤一次，只是時間早晚而已，相當於由全世界為美國債務買單，美國仍會維持美元的地位，變成美元與比特幣雙管並行。

另一經貿人士表示，川普的關稅政策目的是促使降低逆差、強化美國本土製造，而關稅戰的下一波極可能就是貨幣戰，川普可能透過操作美元走低的方式，加大提高美國產品外銷出口的力道，增加美國順差。

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