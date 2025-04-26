晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股撐得住嗎？高盛揭歐洲主導630億美元外資拋售潮

2025/04/26 16:32

高盛策略師估計，自3月初以來，外國投資人已經拋售了約630億美元（約2.06兆元新台幣）的美國股票。（美聯社）高盛策略師估計，自3月初以來，外國投資人已經拋售了約630億美元（約2.06兆元新台幣）的美國股票。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛策略師估計，自3月初以來，外國投資人已經拋售了約630億美元（約2.06兆元新台幣）的美國股票。他們指出，根據高頻資金流動的數據顯示，歐洲投資人是這波拋售的主要推手，而其他地區的投資人則持續買進美股。

《彭博》報導，由高盛策略師查維茲（Daniel Chavez）領導的投資組合策略團隊在報告中指出：「這種動態對美股市值構成了實質風險，因為外國投資人在2025年初持有美股的比例創下歷史新高，達到18%。」

他們指出，自1980年以來，共發生過10次類似的大規模外資拋售事件，平均每次拋售潮約占美國總市值的0.6%，換算成今天的市值，相當於約3000億美元（約9.83兆元新台幣）。

高盛表示，最近這一波外資拋售時間較短、規模也比過去幾十年來的平均經驗更為溫和。歷史上，美股多次抵禦住外資流出的衝擊，在這10次事件中，有7次美股仍然上漲，僅有1987年、1990年與2022年例外。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財