美股撐得住嗎？高盛揭歐洲主導630億美元外資拋售潮

高盛策略師估計，自3月初以來，外國投資人已經拋售了約630億美元（約2.06兆元新台幣）的美國股票。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛策略師估計，自3月初以來，外國投資人已經拋售了約630億美元（約2.06兆元新台幣）的美國股票。他們指出，根據高頻資金流動的數據顯示，歐洲投資人是這波拋售的主要推手，而其他地區的投資人則持續買進美股。

《彭博》報導，由高盛策略師查維茲（Daniel Chavez）領導的投資組合策略團隊在報告中指出：「這種動態對美股市值構成了實質風險，因為外國投資人在2025年初持有美股的比例創下歷史新高，達到18%。」

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他們指出，自1980年以來，共發生過10次類似的大規模外資拋售事件，平均每次拋售潮約占美國總市值的0.6%，換算成今天的市值，相當於約3000億美元（約9.83兆元新台幣）。

高盛表示，最近這一波外資拋售時間較短、規模也比過去幾十年來的平均經驗更為溫和。歷史上，美股多次抵禦住外資流出的衝擊，在這10次事件中，有7次美股仍然上漲，僅有1987年、1990年與2022年例外。

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