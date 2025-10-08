想買黃金嗎？外媒教投資者應注意的4大風險

潛在的黃金投資者應該了解4大風險，即是價格、投機、機會成本和詐欺相關的風險。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金與任何投資一樣，都具有高風險：投資者可能會虧損。而且，與其他投資一樣，黃金的損失可能以不同的方式反映出來。了解潛在的結果是管理黃金投資風險的第一步。

美國雅虎財經新聞採訪黃金專家表示，潛在的黃金投資者應該了解4大風險，即是價格、投機、機會成本和詐欺相關的風險。

1. 價格風險

在金價接近歷史高點時買入黃金的投資者面臨價格風險。 Bannockburn Capital Markets大宗商品董事總經理弗萊徹（Darrell Fletcher）表示，高價買入並期待短期上漲是一種艱難的策略」。

儘管金價高漲，但黃金仍呈現正面動能。弗萊徹指出，黃金正從數十年的低迷中復甦，成為越來越受各國央行和個人投資者青睞的多元化資產。正確的預期、較長的投資期限以及合理的配置可以限制您的定價風險。

2. 投機風險

Midas Funds投資組合經理Thomas Winmill鼓勵投資人將金條、金幣和ETF的持股視為投機行為。黃金是一種商品，商品價格取決於宏觀經濟、政治、工業和金融因素，這些因素是不可預測的，在某些情況下甚至是不可知的。

儘管黃金近期表現強勁，但它仍然是一種難以預測的資產。在進行交易決策時牢記這一點，可以避免過度敞口和不切實際的預期。

3. 機會成本風險

機會成本指的是當你投資黃金時，如果你投資其他類型的投資，你本來可以透過其他投資方式獲利。 Tsepaev解釋說，投資黃金意味著你將持有的現金凍結，除非你出售，否則無法再投資於其他資產。由於黃金歷來是一種多元化資產，而非成長動力，因此機會成本可能很高。Tsepaev 表示：持有黃金的代價就是放棄其他地方的成長。

4. 詐欺風險

美國貴金屬交易所 （APMEX） 內容和搜尋引擎優化總監艾利奧特（Brett Elliott）指出，黃金不受證券監管。這有利於降低複雜性和黃金溢價。但也為不法分子提供了更大的操作空間。不法分子包括：

一、銷售劣質或假金幣和金條的經銷商

二、出售不存在的礦山股份或偽造黃金支持證書的人

三、以遠低於其實際價值的價格購買黃金首飾的黃金買家

艾利奧特建議在投資之前仔細研究一個組織的聲譽。





