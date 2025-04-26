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中國科興爆發貪腐醜聞 又慘遭股東提告

2025/04/26 15:15

中國科興生物遭股東提告，控制權爭奪戰再次上演。（路透）中國科興生物遭股東提告，控制權爭奪戰再次上演。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國科興爆發貪腐醜聞，多名股東被判刑後，近期再掀控制權爭奪戰。科興生物股東-維梧股權投資管理（上海）發文自爆，已針對科興生物董事會在激進投資人1 Globe Capital LLC及其盟友控制下，所採取的許多不負責任行為提起多項法律訴訟。

報導指出，這起股權爭奪戰源自2016年，在那斯達克上市的科興生物啟動私有化，準備回到中國再度上市，北京科興生物製品（北京科興）被認為是最合適的上市主體。

當時，科興生物董事長兼CEO尹衛東與北京科興董事長潘愛華，分別組成A、B財團發出私有化要約，爆發科興生物控制權爭奪戰。

鑒於完成私有化需要在股東大會上得到3之分2以上股東通過，而強新科技集團的實際控制人李嘉強，透過其控制1 Globe Capital LLC（簡稱1 Globe）等多個主體，持有科興生物33%股權，成為2方爭取的關鍵人物，並倒向外部財團。在2018年2月的股東大會上反對現任董事會連任，投票支持額外提出的新董事。

後來，科興生物董事長兼CEO尹衛東等人啟動股東權利計畫，又稱「毒丸計畫」，阻擋1 Globe。所謂毒丸計畫多見於企業反收購案例，指通過向惡意收購方以外的全部股東增發新股，以稀釋其股權，或發放超級優先股等資本工具，影響收購方對公司的實際控制權。

為此，雙方興起多個訴訟，1 Globe向科興生物註冊地-安地卡及巴布達高等法院申請變更現任董事會，要求承認新選的董事作為公司董事會成員。安地卡及巴布達高等法院受理的這起案件逐漸發效，2025年1月，英國樞密院司法委員會裁定，新選出的科興生物董事會合法有效，毒丸計畫無效。科興生物隨後在官網發布新的董事會成員，包括李嘉強、盧毓琳等人。

科興生物股東-維梧股權投資管理（上海）4月24日發文稱，科興生物被認定的新董事採取一系列為1 Globe單方謀取利益、鞏固其對董事會的控制、剝奪長期投資人的權利等，已針對科興生物董事會在激進投資人1 Globe Capital LLC及其盟友控制下，所採取的許多不負責任行為提起多項法律訴訟。

報導提及，自從科興生物爆發控制權爭奪戰之後，內部貪腐被掀開。2022年11月，北京科興董事長潘愛華與其助手羅德順，被山東淄博市公安局張店分局帶走，後來被指控涉嫌職務侵占、挪用資金等罪。一同被起訴的還有強新科技集團中國區總裁李鵬飛，他因擔任科興生物董事，涉嫌職務侵占等罪被羈押。

這起案件在2024年2月一審宣判，北京科興董事長潘愛華犯職務、侵占挪用資金罪，遭判刑13年；潘的助手羅德順也以同罪名判處有期徒刑7年；李鵬飛犯職務侵占罪、偽造國家機關公文、偽造企業印章罪，判處有期徒刑8年。目前三人已提起上訴。

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