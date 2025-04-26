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應有60公分卻只剩25公分？曼谷大樓倒塌可能原因找到了

2025/04/26 10:08

緬甸3月28日發生強震，遠在千里之外的曼谷審計大樓遭到震垮。（歐新社）緬甸3月28日發生強震，遠在千里之外的曼谷審計大樓遭到震垮。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕緬甸日前發生強震，但距離震央超過1千公里的泰國曼谷審計大樓卻轟然倒塌，釀成47死慘劇，泰國當局隨後針對倒塌原因展開調查，認為電梯井牆壁厚度變薄，可能是導致審計大樓倒塌的原因。而泰國國家審計署（SAO）週五（25日）則在聲明中指出，該棟大樓為了符合建築法規，所以才將電梯井牆壁厚度縮減到25公分。不過泰國官員認為，電梯井牆壁厚度正常應該要有60公分。

《曼谷郵報》報導，這棟倒塌的30層樓高的建築，由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）和中國中鐵十局的泰國分公司，所組成的合資企業「ITD-CREC」 承建，建成後作為泰國審計處使用。

泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）先前指出，將電梯井牆壁厚度變薄的決策，很可能是導致審計大樓倒塌的原因之一。

塔維表示，調查人員對牆體厚度感到擔憂，因為該大樓的電梯井牆壁厚度，比其他類似建築物明顯更薄，一般來說，這類牆體應該有60公分厚，但審計大樓僅有25公分厚。

塔維指出，1支由工程師組成的調查團隊將進行深入調查，以確定此變更是否為倒塌的主因之一。

泰國國家審計署週五在聲明中指出，大樓的設計符合建築法規，電梯井牆壁厚度之所以調整，是為了配合室內建築標準。

聲明指出，因為承包商在施工過程中發現，若依原設計施工，電梯井牆體再加上其他裝飾材料，會使走廊寬度不足，可能會違反泰國內政部的法規，所以承包商便向監造單位與設計單位尋求建議。

設計單位後來就建議，將靠近走廊的電梯井牆體厚度，從原本設計的30公分減至25公分，同時加入鋼筋補強。

泰國國家審計署強調，該變更方案已經過監造單位與設計單位確認，修改後的藍圖也已送回承包商手中，並經由審計長與國家審計委員會批准。

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