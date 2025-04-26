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美元沒救了？美銀專家坦言：正處長期貶值趨勢

2025/04/26 10:48

由美國銀行策略師哈內特領導的策略團隊指出，美元正處於長期貶值趨勢當中。（法新社）由美國銀行策略師哈內特領導的策略團隊指出，美元正處於長期貶值趨勢當中。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由美國銀行（Bank of America ）策略師哈內特（Michael Hartnett）領導的策略團隊指出，美元正處於長期貶值趨勢當中，而資金撤出美國資產的趨勢也尚未結束。他們認為，這股走勢會持續，直到聯準會開始降息、美國與中國達成貿易協議，以及美國消費支出保持韌性為止，因此建議投資人「逢漲賣出」美元。此外，他們也對美股抱持相同看法。

《彭博》報導，哈內特領導的策略團隊表示，投資人應該趁美股和美元的反彈行情「逢漲賣出」，因為目前尚不具備支撐持續上漲的條件。

他們在報告中指出，標普500若要突破關鍵的支撐位和阻力位（目前預估在5690點，接近50週均線），必須取決於聯準會開始降息、美國與中國達成貿易協議，以及美國消費支出保持韌性這些條件。

美國資產在2024年達到極端估值後，今年出現回檔，因為投資人擔憂激進的貿易政策而調降部位。新一輪關稅措施正在威脅全球經濟成長，並可能加劇美國通膨，這促使投資者在配置資產時分散風險。

標普500指數自2月高點一度重挫達19%，之後在「逢低承接」買盤推動下回升了將近一半。彭博美元指數今年以來則下跌了6.3%。

哈內特認為，美元貶值是「最乾淨明確的投資主題」，而他也認為，「DeepSeek」是美國例外主義的高點，之後川普的政策引爆了歐洲的財政擴張，也標誌著全球化的退潮。

哈內特指出，美元走弱的過程可能是伴隨低利率緩慢進行，也可能是在高利率環境下快速完成的，這個趨勢已經被金價飆升清楚預告。

哈內特補充，美元走弱的趨勢有利於全球資產配置轉向商品、新興市場與國際股票，例如中國科技股，以及歐洲與日本的銀行股。

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