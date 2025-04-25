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傳美疫苗、噴射引擎等131產品輸中免關稅 中國澄清：沒有談判

2025/04/25 22:59

美中是否進行貿易談判，現在淪為各說各話的羅生門。（路透）美中是否進行貿易談判，現在淪為各說各話的羅生門。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，雖然中國迅速駁斥美國總統川普關於兩國正進行貿易談判的說法，但中國25日豁免美國一些進口產品125%關稅，顯示兩國的貿易戰正緩和。

企業團體表示，北京已允許部份美製藥品免125%關稅輸入中國。同時據稱，考慮豁免的131類產品清單正在一些企業與貿易團體間流傳。路透無法證實此清單，相關產品包括疫苗、化學品、噴射引擎等。中國也尚未公開發表相關訊息。

川普政府近日釋出尋求兩國貿易戰降溫的訊號，而川普本人22日接受時代雜誌專訪表示，兩國已展開談判，中國國家主席習近平也致電給他，「我不認為這是他軟弱的表現」。

中國否認雙方展開討論。中國駐美大使館在社群媒體上寫道：「中國與美國『沒有』針對＃關稅進行任何磋商或談判。美國應停止製造混亂」。

中國外交部發言人郭嘉昆25日2度表示，「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽」。前一天他說，相關報導「都是假消息，兩國沒有展開關稅磋商或談判，更談不上達成協議」。

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