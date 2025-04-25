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抗議新新併? 新光公主吳欣儒申報「出清」全數持股

2025/04/25 20:53

吳東進次女、新光金法人董事代表人吳欣儒，今（25）日申報將全數「出清」手中持有的新光金股票。（資料照）吳東進次女、新光金法人董事代表人吳欣儒，今（25）日申報將全數「出清」手中持有的新光金股票。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台新金（2887）與新光金（2888）合併案正如火如荼進行中，但吳東進次女、新光金法人董事代表人吳欣儒，卻在今（25）日申報將全數「出清」手中持有的新光金股票，總數達3630張，出售期間訂於4月28日起為期１個月自5月27日止，似乎要以賣光股票來表達「反對到底」的立場。

金管會已在3月31日核准台新金控吸收合併新光金控，成為台灣首宗金控對金控的合意併購案，目前已訂定合併基準日為7月24日，屆時新光金將正式「下市」。

不過，在過去商議合併的過程中，新光金大股東吳東進次女、新光金董事吳欣儒始終抱持反對立場，她認為是「沒有誠意及誠信的合併案」，因此在董事會討論中，持續投下反對票。

根據原有的新光金前10大股東名單，最大股東為新光醫院56萬9987張、吳東進本人持股也達4萬3809張，吳欣儒的3630張，根本排不上前10大股東名單；但根據證交所董事及內部人持股明細，吳欣儒的持股在董事中排名第5，原本極力反對合併的董事，眼見合併案一步步走向終點，以出清持股來表達反對態度，應是目前僅存的抗議手段。

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