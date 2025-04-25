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挑戰輝達！英特爾擬強化自研AI晶片

2025/04/25 10:59

英特爾擬強化自研AI晶片，挑戰產業領頭羊輝達。（路透資料照）英特爾擬強化自研AI晶片，挑戰產業領頭羊輝達。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）因錯失快速成長的AI（人工智慧）領域，導致公司明顯落後輝達（NVIDIA）等領頭羊，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）在上任後首次財報會議上表示，將重新定義產品組合，以針對新興的AI工作改善英特爾的產品。

《路透》報導，英特爾財報會議上談到了關於AI領域的問題，陳立武表示，這不是一個可以快速解決的問題，自己將仔細研究英特爾現有的產品，使其可以適應AI市場的新興趨勢，例如機器人和可以真人用戶執行任務的助手。

這項工作對於英特爾來說將充滿挑戰，因為輝達已不再只是銷售晶片，相關產品已覆蓋整個資料中心。陳立武週四（24日）表示，英特爾將採取類似的做法。

從歷史上來看，英特爾一貫的做法是讓AI新創公司研發新晶片，然後再收購這些公司。2016到2019年期間，英特爾接連收購了多家晶片公司，包括Movidius、Mobileye、Nervana和Habana Labs，希望能藉由這些公司的協助，幫助英特爾打入AI市場。

不過，財務長辛斯納（David Zinsner）表示，短期內英特爾不會進行太多收購。目前首要任務是讓資產負債表變得更好。這也代表陳立武最終制定的AI策略，將靠英特爾自主完成。

陳立武指出，公司正在採取全面的行動來重新定義產品組合，以針對新興AI工作改善旗下產品。英特爾的目標是成為客戶的首選平台，這要求公司徹底革新設計和工程思維，並提前預測客戶需求。

Technalysis Research首席分析師歐唐奈（Bob O'Donnell）表示，英特爾長期以來一直致力於在自己公司內部研發重要的新型晶片，因此看到他們專注於內部研發AI產品，並不會感到驚訝。如果英特爾能建立適當的軟體，來幫助他們輕鬆部署這些新晶片，那麼就有機會。

不過，其他分析師則不那麼看好，由於輝達目前在市場的領先地位，加上亞馬遜（Amazon）、Google等主要雲端運算公司都在努力打造自研AI晶片，使得英特爾幾乎沒有空間打入市場。

Gabelli Funds投資組合經理蘇桑托（Hendi Susanto）表示，英特爾透露了公司整體的AI策略，並將專注於運行AI應用程式和邊緣設備的晶片和系統，雖然這些領域前景光明，但成長規模和速度仍具不確定性。

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