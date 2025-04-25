繼禁稀土後！北京再出「1大招」反擊川普 全球市場恐大洗牌

傳中國買家開始從中東進口液化石油氣（LPG），取代原本從美國進口的產品示意圖。示意圖。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普公布對等關稅後，中國採取一系列反制措施，日前已經停止購買美國黃豆、對稀土資源實施出口管制。現又傳出中國買家開始從中東進口液化石油氣（LPG），取代原本從美國進口的產品，外媒指出，此舉可能讓全球LPG市場重新「洗牌」。

綜合外媒報導，近幾週隨著美國推出嚴厲關稅，美國LPG、乙烷、液化天然氣（LNG）和原油對華出口成為關注焦點。

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匿名貿易商透露，原本7艘載有美國LPG的運輸船，預計在5、6月抵達中國，現在正轉往印度和東南亞等其他地區。與此同時，中國則更加依賴從中東地區進口LPG。

美國能源資訊署數據顯示，中國是美國LPG的第2大買家，僅次於日本。《路透》報導，中國石化產業高度依賴美國LPG進行生產製造，而美國國內LPG供過於求，需要銷售到中國以避免庫存激增，否則可能對美國公司的營收造成負面影響。

《彭博》則指出，由於美國頁岩油出口量龐大，且中國對塑膠生產燃料的需求龐大，如果無法取得足夠的原料，一些中國工廠將面臨關閉的風險。

1位中國LPG貿易高層人士表示，貿易衝突已經導致5月到6月運抵中國的中東LPG期貨價格，每噸溢價幅度擴大至60美元，可能導致中國從美國進口的LPG再次大幅下跌，中國可能會尋求其他國家的LPG賣家或進行換貨。

在中東地區增加對中國的供應下，印度、印尼、日本和韓國等國家可望受惠，買到更多便宜的美國產品。

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