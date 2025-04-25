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咆哮20年代夢碎 「3種投資」報酬率將下修？新債王岡拉克稱 :「4-5-6市場」來了

2025/04/25 11:43

華爾街新債王岡拉克認為，市場投資報酬率將從綏爛回歸平淡，預計「4-5-6市場」來臨。（彭博）華爾街新債王岡拉克認為，市場投資報酬率將從綏爛回歸平淡，預計「4-5-6市場」來臨。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統關稅政策震盪全球，金融市場動盪不已，「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）指出，川普總統揮出關稅大刀，不是為了提高稅收，也不是為了振興美國工業，而是當地緣政治談判籌碼運用，最終為這場地緣政治豪賭買單的，可能是美國的勞工階層。

岡拉克警告，世界的經濟潮流正在轉變，過去十年「咆哮20年代」（Roaring 20s）已經破滅，投資報酬率將從絢爛回歸平淡，「4-5-6市場」將來臨。他所稱的「4-5-6市場」是指，現金報酬率4%、債券5%、股票6%，這和過去10年相比，是極大降溫。

《MarketWatch》報導，岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受訪問直言，投資人幻想中那種股市狂飆、資金寬鬆、投資無腦賺錢的「咆哮20年代」不會重現，所持理由包括關稅成為地緣政治的武器、美國經濟正陷入停滯性通膨、私募信貸繁榮是假象，以及未來報酬率大幅下修。

岡拉克認為，當前的川普關稅不是為了保護產業，而是地緣政治的武器。他指出，關稅也是一種隱形稅（stealth tax），就像菸酒稅一樣陰險且累退，哪一族群將承擔最多? 答案是65%沒有大學學歷的美國人。

關稅也許會短暫帶回一些製造業職位，但同時也會推高汽車與其他商品價格，但這些商品正是這些美國工人所生產，這就是一種殘酷的經濟諷刺，「拆東牆補西牆，還讓西牆多付2倍錢」。

至於美國經濟展望，岡拉克提到令人談之色變的字眼「停滯性通膨」（stagflation），在經濟停滯下，通膨卻頑強不屈，這正是1970年代末卡特政府面對的經濟困境。

他認為，美國聯準會正陷入進退兩難，打擊通膨怕觸發衰退，但放寬政策又助長物價，這情況就像是「一腳踩在碼頭、一腳踩在獨木舟」，預計決策官員到頭來勢必狼狽地落得一身濕。

此外，他批評「私募信貸繁榮是假象」，這些資產表面穩定，實則缺乏流動性，一旦市場風險升高，「流動性會在你最需要時逃跑」。

岡拉克建議投資人「健檢投資組合」，揚棄輕鬆賺錢的念頭，拋開昨日的贏家，莫再堅信債券總是安全避風港，也別巴望股價會持續輕鬆創新高。

岡拉克表示，這並非預言金融「末日」，而是凸顯金融「現實」。

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