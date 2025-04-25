拋售美股元兇抓到了！不是外資 小摩曝「這群人」今年來已賣24.37兆

摩根大通最新報告指出，今年來美股拋售潮主要由對沖基金大規模減持造成，已賣出約7500億美元的股票。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普關稅政策不確定性衝擊，美國今年來頻現「股匯債」3殺局面，而造成美股暴跌的兇手不是外資，而是對沖基金，摩根大通最新報告指出，今年來美股拋售潮主要由對沖基金大規模減持造成，已賣出約7500億美元（約新台幣24.37兆）的股票。

外媒報導，摩根大通全球策略市場師團隊，分析了2025年股票的資金流向，並試圖評估哪些投資群體導致標普500指數從2月中旬的歷史最高點大幅回落。

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報告顯示，幾乎沒有證據表明外資大規模拋售美股或美債，根據摩根大通的數據，上週發佈最新美國財政國際資本（TIC）數據表明，2月外國投資者購買了約240億美元（約新台幣7800億元）的美股，明顯超過了1月130億美元（約新台幣4225億元）的資金流出，且外資繼續購買了約1200億美元（約新台幣3.9兆）的美債。

雖然這項數據波動面2月19日市場達到了一些後期的回調，但及時的數據顯示，註冊在海外的美國股票交易所交易基金（ETF）今年以來也沒有出現淨賣出情況，不過部分ETF在3月和4月出現了淨賣出。

與市場認知相反，摩根大通表示，2025年美股大部分賣盤來自於以股票為主要投資對象的對沖基金，包括主動式管理基金和以演算法交易為主的基金，今年來已賣出約7500億美元（約新台幣24.37兆）的股票。

摩根大通指出，另1個重要原因是動量驅動型對沖基金，例如商品交易顧問（CTA），他們在2月中旬持有的高位多單被平倉，到4月初轉為高位空單。我們估計，這部分賣出額約為4500億美元（約新台幣14.62兆）。

小摩進一步指出，他們注意到大型交易者對標普500和納斯達克100期貨合約的「巨大負向威脅」，而作為標普500指數的代理ETF，SPY的空單自2025年初以來也大幅增加。此外，小摩也提到，於標普500指數的主要股票，對較小公司的空頭部位顯著增加，這與對沖基金在美國股票市場調整中扮演的關鍵角色一致。

摩根大通認為，部分對沖基金拋售美股，確實反映了對歐洲和中國股票的資金輪換，然而，2025年迄今對沖基金拋售美股，很可能更多是出於整體去風險操作，而不是轉向其他地區的股票。

另外，摩根大通也表示，當股市下跌時，零售投資人（如退休、大學基金等）介入，買了他們認為便宜的股票，今年來，美國零售投資者繼續購買本土股票ETF，淨購買量維持在每月約500億美元（約新台幣1.62兆）的水平，幾乎沒有中斷。

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