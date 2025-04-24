機器人理財資產規模達131億 客戶數破21.6萬人

機器人理財熱度未減，根據金管會統計，資產規模頻創新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕機器人理財熱度未減，資產規模也頻頻創新高。根據金管會統計，截至今年2月底，共有17家銀行、投信、投顧公司開辦機器人理財業務，累積資產規模達131.11億元，年增率達49.72％，客戶數也突破21.6萬人，年增率達15.22％。

所謂「機器人理財」是指透過演算法、AI等技術，以自動化工具向客戶提供投資組合建議的顧問服務，又稱「自動化投顧服務」。自2017年開放至今。

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金管會證期局副局長高晶萍表示，目前17家開辦機器人理財業務者，銀行有9家，投信、投顧各4家。

資產規模方面，今年3月底已有131.11億元，較去年同期的87.57億元增加43.54億元、年增49.72％；客戶數方面則有21萬6491人，較去年同期的18萬7901人增加2萬8590人、年增15.22％。

以業者市占率來看，國泰世華資產管理規模25.27億元、19.27％居冠，華南銀資產規模19.2億元、市占率達14.72％位居亞軍，一銀資產規模則有19億元、市占率達14.49％，排名第三。

投信方面，資產規模排名前三大的有復華投信2.91億元、市占率2.23％排第一，野村投信2.44億元、市占率1.86％排第二，群益投信0.24億元、市占率0.18％位居第三。

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