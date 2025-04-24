Volkswagen Golf小改款搶市 入手價106.8萬元起

台灣福斯（Volkswagen）汽車小改款的Golf車系今天正式上市。（台灣福斯汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣福斯（Volkswagen）汽車小改款的Golf車系今天正式上市，一口氣推出掀背、旅行車及高性能車型，入門的Golf 230 eTSI Life建議售價106.8 萬元起。

掀背車系Golf 280 eTSI Life Premium、 280 eTSI Style、280 eTSI R-Line、GTI、 R Air、R Black Edition，建議售價分別為118.8 萬元、131.8 萬元、141.8 萬元、179.8 萬元、196.8 萬元、207.8 萬元。

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Golf Variant 車系Golf Variant 280 eTSI Style、Variant 280 eTSI R-Line、R Variant，建議售價分別為138.8 萬元、148.8 萬元、220.8 萬元。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示，Golf歷經8代演繹，全新的Golf/Variant換上新前、後保險桿，向內C字勾起的線條營造出集中、銳利的效果，衝擊又魄力感十足。

全車系除了標配的LED日間行車燈、光感應自動頭燈，入門的280 eTSI Life Premium以上車型即能擁有吸引眾人目光的歐洲首發、台灣初次亮相廠徽光標定位燈。

車頭兩側本次於280 eTSI Style以上車型新增標配品牌引以為傲的燈光科技IQ.LIGHT，其新式高效遠光燈夜晚最遠照射距離可達500公尺，大幅超越傳統頭燈。

全車系標配DigitalCockpit Pro 10.25吋數位化儀表，道路虛擬實境顯示功能更加強大細緻，儀錶板模式增加「運動」為標配，連同「經典」、「簡約」共3種可透過回歸實體按鍵的3幅式真皮多功能方向盤輕鬆切換。

Golf/Variant280 eTSI Style以上車型配備HUD投影式抬頭顯示器，方便駕駛一眼得知車輛速度與導航路線，懸浮式獨立式中央螢幕為引進繁體中文的嶄新第4代MIB模組化資訊娛樂系統（MIB4），介面和圖示更為清晰直覺。

另一大革新重點當屬原廠中文導航系統，能夠與中文智慧語音助理串聯聲控使用，支援多達4個導航中途點設定，也開放跨縣市搜尋包括知名景點、機場、車站等興趣點，更貼心的新增原廠區間測速提醒和距離計算。

被動安全配備除了包含全尺寸雙前座、駕駛艙中央等共7具SRS氣囊和MCB二次碰撞預煞系統等，全車鋼材更採用雷射焊接的熱成形超高強度鋼材。

主動安全配備全車系搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，新增前方自行車監控的Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、疲勞／注意力駕駛警示系統，守護用路人與乘員平安。

除了人員安全，全車系標配Anti-Theft防盜警報系統，若愛車上鎖後被移動或偵測到外人侵入等狀況，便會鳴放喇叭警示提醒。

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