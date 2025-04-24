房屋稅差別稅率2.0 首開徵 竹市稅額逾20億

房屋稅差別稅率2.0 首開徵，新竹市114年成長 1.43%、共21萬24戶，稅額達20億8800萬元。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市稅務局表示，房屋稅差別稅率2.0 即將在5月1日首次開徵，繳納期限到5月31日，因適逢假日，繳納期限將順延到6月2日。稅務局21日已寄發稅單與轉帳繳納通知書，並推出「e化繳稅好EASY」抽獎活動，鼓勵民眾利用線上查繳稅、行動支付或掃描 QR Code 等方式完成繳稅，就有機會抽中最高價值1萬元的商品券。

稅務局表示，竹市114年期房屋稅共開徵21萬24戶，稅額達20億8800萬元，較去（113）年期增加 2971 戶，成長 1.43%，稅收增加1億2800萬元，成長 6.56%。

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其中，自住住家用房屋計14 萬3657戶，占總開徵戶數近7成，由於自住房屋認定標準新增本人、配偶或直系親屬應辦竣戶籍登記的條件，所以較去年減少2萬1898戶，減幅達13.23%。

同時，部分房屋因受限於無配偶或直系親屬可設籍或基於小孩學區或就業考量，以及擔心影響各類補助資格等因素，無法辦竣戶籍登記，致不符合自住條件。

稅務局說明，民眾收到稅單後，可檢視稅單所載內容是否正確，並於期限內繳納，以免逾期繳納被加徵滯納金。若未收到或遺失稅單，可利用地方稅網路申報作業網站「線上查繳稅及電子傳送服務」查詢繳納，也可至便利商店多媒體資訊機列印繳納單，或透過稅務局網站等多元管道申請補發。

或選擇e化繳稅或持稅單到代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新臺幣3萬元以下者，可到超商繳納，可電洽：03-522-5161分機 401-418。

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