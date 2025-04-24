華航與台塑石化簽署永續航空燃油合作備忘錄 未來3年採購逾萬噸

華航董事長高星潢（左二）與台塑石化總經理林克彥（右二）宣布雙方將簽署永續行空燃油（SAF）合作備忘錄。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今日宣布，配合國家能源政策，與台塑石化攜手合作，今（2025）年採購 2500 噸以上台塑自產 SAF（Sustainable Aviation Fuel, SAF），即日起添加於華航桃園出發航班，整體減碳量預估可達 6500 噸。華航表示，雙方更將簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），率先擴大未來三年的 SAF 採購總量逾萬噸，共同邁向 2050 淨零碳排目標。

台塑石化在台自產的 SAF 採用共煉生產（Co-Processing）技術，使用具國際認證（ISCC CORSIA）的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產；2025 年 SAF 年產能預估逾千噸，未來更將持續調整製程提高產能，預計 2030 年可達到年產量 5 萬噸規模。

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華航說，SAF 是航空業中長期減碳重點措施，因此積極布局國內外 SAF 訪商與合作，穩健朝淨零碳目標前進，並響應民航局 SAF 試行計畫，在4 月 23 日 CI839 高雄飛往曼谷及 CI220 松山飛往羽田航班，各使用 40％ 具國際認證（ISCC CORSIA）的永續航空燃油，減碳量約 26.7 噸，為國內試行計畫國籍航空業者添加量之冠，展現華航對於國內 SAF 發展的高度重視，共同見證台灣機場供應 SAF 里程碑。

華航長期推動永續發展，不僅為國內首家於 2017 年起新機飛渡導入使用 SAF 的航空公司，更是首家於商用載客航班添加 SAF 的國籍航空；同時串聯企業夥伴，成為台灣航空史上首架添加 SAF 的全貨機，締造貨運價值鏈永續發展新猷。華航將持續與國內航油商合作，並廣邀上下游廠商及客戶共襄盛舉，為台灣航空減碳目標及運輸業能源永續轉型戮力前行。

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