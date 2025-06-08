晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

前歐洲商會主席伍德克：中國非開放市場 不應心存幻想

2025/06/08 00:30

前中國歐洲商會主席伍德克（Jorg Wuttke）發表評論指出，所謂在不遠的將來，中國就可以取代美國，成為歐洲可靠的合作夥伴，這種想法荒唐可笑。（歐新社資料照）前中國歐洲商會主席伍德克（Jorg Wuttke）發表評論指出，所謂在不遠的將來，中國就可以取代美國，成為歐洲可靠的合作夥伴，這種想法荒唐可笑。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國歐盟商會前主席伍德克（Jorg Wuttke）近日在德國

《焦點》週刊發表評題為「中國幻覺」的評論指出，所謂在不遠的將來，中國就可以取代美國，成為歐洲可靠的合作夥伴，這種想法荒唐可笑，只需看一眼貿易數據就可以明白一切：在出口方面，德國企業僅對波蘭的出口就已經超過了對中國的出口；而從去年11月開始，整個歐盟對瑞士的出口也比對中國的出口更多。

伍德克寫道：「趨勢已經非常明顯，我們已沒有必要繼續自欺欺人了。我們對中國的出口已經觸頂，今後對中國出口只會越變越少。中國領導人希望實現自給自足，外國企業將越來越不受歡迎。與此同時，中國的競爭力正在快速提升。許多我們過去賣到中國的產品，現在這些產品正在從中國反銷歐洲。」

評論說，對外貿易關係的另一個重要層面是投資，而涉及投資的數據更是令人震驚。歐洲對美國的直接投資每年為3.5兆美元（新台幣104.8兆美元），而對中國投資則僅為大約100億美元（新台幣2993億元），有人自然會問，歐洲為什麼不向中國進行更多的投資呢？

伍德克寫道：「我在擔任中國歐洲商會主席時發布的一份長達430頁的立場文件中，對此提供了答案，裡面羅列了中國市場數以千計的弊端，而歸根結柢根本問題只有一個：中國市場不是開放性的。只有被選上的外國企業才能獲准進入中國，而只有那些被中國認為有用的企業才能獲此殊榮。」

評論說，和開放式市場不同，中國是一個封閉的社會。那種認為中國將來會大規模對外開放的想法，純屬一廂情願的幻想，「我們最多只能阻止中國市場的進一步封閉。我們不得不一再告誡中國政府，他們的產業政策具有極大的破壞性，最終只能導致產能過剩和廉價傾銷。全球3分之1的產品是在中國製造的，而中國本土卻只能消費大約13％」。

這損害了中國本土企業的利益，因為他們的利潤極其微薄：中國目前大約有140家汽車品牌，而其中能夠賺錢的僅有20家。但幾乎沒有一家企業會因此破產，因為在這個計劃體制中，國家總是會伸出救援之手的。

目前，美國正試圖阻擋這些廉價中國商品的洪流，但這些產品最終將不可避免地湧入歐洲和其他市場。而所有的國家，無論是泰國、俄羅斯還是土耳其，最終都會逐步建立起貿易保護機制，這將意味著自由貿易的終結。

伍德克曾長期擔任中國歐盟商會主席，有長達35年在中國生活的經歷，2023年5月卸任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財