前歐洲商會主席伍德克：中國非開放市場 不應心存幻想

前中國歐洲商會主席伍德克（Jorg Wuttke）發表評論指出，所謂在不遠的將來，中國就可以取代美國，成為歐洲可靠的合作夥伴，這種想法荒唐可笑。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國歐盟商會前主席伍德克（Jorg Wuttke）近日在德國

《焦點》週刊發表評題為「中國幻覺」的評論指出，所謂在不遠的將來，中國就可以取代美國，成為歐洲可靠的合作夥伴，這種想法荒唐可笑，只需看一眼貿易數據就可以明白一切：在出口方面，德國企業僅對波蘭的出口就已經超過了對中國的出口；而從去年11月開始，整個歐盟對瑞士的出口也比對中國的出口更多。

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伍德克寫道：「趨勢已經非常明顯，我們已沒有必要繼續自欺欺人了。我們對中國的出口已經觸頂，今後對中國出口只會越變越少。中國領導人希望實現自給自足，外國企業將越來越不受歡迎。與此同時，中國的競爭力正在快速提升。許多我們過去賣到中國的產品，現在這些產品正在從中國反銷歐洲。」

評論說，對外貿易關係的另一個重要層面是投資，而涉及投資的數據更是令人震驚。歐洲對美國的直接投資每年為3.5兆美元（新台幣104.8兆美元），而對中國投資則僅為大約100億美元（新台幣2993億元），有人自然會問，歐洲為什麼不向中國進行更多的投資呢？

伍德克寫道：「我在擔任中國歐洲商會主席時發布的一份長達430頁的立場文件中，對此提供了答案，裡面羅列了中國市場數以千計的弊端，而歸根結柢根本問題只有一個：中國市場不是開放性的。只有被選上的外國企業才能獲准進入中國，而只有那些被中國認為有用的企業才能獲此殊榮。」

評論說，和開放式市場不同，中國是一個封閉的社會。那種認為中國將來會大規模對外開放的想法，純屬一廂情願的幻想，「我們最多只能阻止中國市場的進一步封閉。我們不得不一再告誡中國政府，他們的產業政策具有極大的破壞性，最終只能導致產能過剩和廉價傾銷。全球3分之1的產品是在中國製造的，而中國本土卻只能消費大約13％」。

這損害了中國本土企業的利益，因為他們的利潤極其微薄：中國目前大約有140家汽車品牌，而其中能夠賺錢的僅有20家。但幾乎沒有一家企業會因此破產，因為在這個計劃體制中，國家總是會伸出救援之手的。

目前，美國正試圖阻擋這些廉價中國商品的洪流，但這些產品最終將不可避免地湧入歐洲和其他市場。而所有的國家，無論是泰國、俄羅斯還是土耳其，最終都會逐步建立起貿易保護機制，這將意味著自由貿易的終結。

伍德克曾長期擔任中國歐盟商會主席，有長達35年在中國生活的經歷，2023年5月卸任。

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