櫃買：開放綜合券商認購創新板公司新股 強化新創募資

櫃買中心今日舉辦例行記者會，宣布強化創新板公司募資新制。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今年櫃買中心對中小微企業的輔導持續加強，今日櫃買副總李淑暖指出，金管會已經公告開放綜合證券商投資創櫃板公司發行的新股，並可讓輔導券商抵扣該公司興櫃階段的認購額度，以穩定興櫃價格設定、券商也不需重複購買，同時也讓創新板公司募資更順利。

今年櫃買推出「創櫃板plus」制度，並強化與會計師等輔導新創公司單位的合作，如與台智雲、資誠啟動AI新創輔導專案等；而創櫃根據今年截至23日統計，新增申請及登錄創櫃板的公司計25家，自創櫃板設立迄今，累計成功登錄創櫃板公司達246家，總籌資金額66.11億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效。

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此外，創新板成員中並已有邑錡（7402）、德意士科技（7556）、樂意傳播（7584）、漢田生技（1294）共4家公司上櫃，昶瑞機電（7642）通過上櫃核准、尚未掛牌，聚賢研發-創（7631）則登錄上市創新板；目前在創櫃板上的公司共計111家。

此外，23日金管會證期局公告，開放綜合證券商投資創櫃板發行新股，總投資金額不得超過證券商淨值的5%，不受標的公司單次發行總額10%限制，投資標的的種類與範圍應經董事會決議通過，並在購買前應取具最近期標的公司經會計師查核簽證或核閱之財報。

此外，交易對象為關係人時，應再取得專業估價者出具之估價報告或會計師就交易價格之合理性表示意見。

另外，創櫃板公司的輔導推薦證券商取得上列投資標的得折抵其於開櫃階段應認購額度，但應認購比率由命計至少0.5%股份、具不低於10萬股應於發行公司登錄興櫃前3個月內認購，擬興櫃股份總數3%逾150萬股者，則應有不低於30萬股於該期間認購。

櫃買推出「創櫃板plus」制度，重點包含新增證券承銷商、會計師事務所、會計師公會、創投公會與私募股權公會及其所屬會員為推薦單位。增列獲得「國發基金投資」，或「經濟部SBIR與SIIR等創新研發計畫補助」，以及「依科學園區設置管理條例核准於科學園區內成立的科學事業者」，得直接申請輔導，藉以擴大申請來源。

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