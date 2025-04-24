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政院通過4100億特別條例 今年經濟成長2.9％

2025/04/24 14:43

行政院會今（24）日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。（記者劉信德攝）行政院會今（24）日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。（記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（24）日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院秘書長龔明鑫在院會後記者會表示，如果特別條例與預算盡快實施的話，今年經濟成長率可望符合國際貨幣基金（IMF）預估的2.9％，甚至會更高。

龔明鑫指出，雖然現在美國關稅政策還在變化中，但政府對企業界與社會支持，沒有辦法等待。他說，在2019年爆發武漢肺炎疫情時，行政院很快在2020年2月通過特別條例與預算，當時預估台灣會因疫情而經濟負成長，但2020年經濟成長率達3.4%，特別條例與特別預算發揮非常大的功能。

龔明鑫表示，對於美國對台關稅原宣布32%，在這種情況下，對台灣的經濟影響，不同機構有不同估計，可能衝擊範圍在0.4％到1.5％，不過IMF最新的4月的世界經濟展望，台灣是少數逆勢上修的國家，估從2.7%成長至2.9%，而多數國家的經濟成長被下修。

龔明鑫說，相信這次特別條例與特別預算，如可盡快落實，除支持產業外，即便是國土防衛韌性的採購或建置，對企業或就業都會有非常大的幫助，而今年經濟成長率也可符合IMF預估的2.9％，甚至會更高。

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