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台灣驚訝被課32％！駐美代表俞大㵢曝台美關稅談判現況

2025/04/24 14:04

我國駐美代表俞大㵢接受福斯新聞《特別報導》節目專訪，談及中國對台威脅和台美貿易談判進展。（翻攝自福斯新聞）我國駐美代表俞大㵢接受福斯新聞《特別報導》節目專訪，談及中國對台威脅和台美貿易談判進展。（翻攝自福斯新聞）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2日公布對等關稅政策，其中台灣被課徵32%關稅，不過目前川普宣布，暫緩實施針對多數國家的關稅措施，為期90天。我國駐美代表俞大㵢接受福斯新聞（Fox News）「特別報導」（Special Report）節目專訪，談及中國對台威脅和台美貿易談判進展。

俞大㵢23日接受福斯新聞「特別報導」專訪，談及川普的對等關稅，俞大㵢說，面對32%關稅，台灣當然「很驚訝」。

俞大㵢說，這是美國為了活化國內製造業所做的努力。他也以台積電（2330）在美投資、輝達（NVIDIA）攜手鴻海（2327）等台廠在美投資為例，說明台灣在美的規劃。

主持人詢問他是否有參與美台貿易談判，俞大㵢表示自己確實參與其中，且談判進展「很順利」。

他也說，賴清德總統已在彭博投書，表明台灣願意怎麼做來解決問題，包括降低關稅、在美投資、處理非關稅壁壘，增加美國進口商品，包括武器、液化天然氣和農產品等，以化解美台貿易不平衡。

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