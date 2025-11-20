獨家》羅唯仁引起台積人公憤 被他要求簡報部屬深感受騙

台積電前資深副總經理羅唯仁傳出退休前，動用高管職權，指派屬下幫他影印大批先進製程技術相關機密資料，還要求相關下屬對他簡報。（資料照，記者洪友芳攝））

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）前資深副總經理羅唯仁傳出退休前，動用高階主管職權，指派屬下幫他影印大批先進製程技術相關機密資料，還要求相關下屬對他簡報；業界盛傳，隨著傳聞事件爆發，台積人相當氣憤，尤其曾被羅唯仁要求簡報或報告相關業務主管，當時不明就裡，以為「長官好學」，如今，得知他可能帶著機密資料轉任英特爾，深深有被騙感覺，「原來他是有預謀的」，引起公憤，認為台積電有必要針對高階主管補強內控機制。

身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯今表示，羅唯仁約1、2年前就已經調離研發單位，不會接觸核心機密業務；對於機密技術外洩問題，他認為，大家對台積電滿有信心，不會因為一個人就影響到台積電。

半導體業界則傳出，羅唯仁雖調離台積電研發單位，但他大約在退休前的2、3個月，就陸續找研發、生產、財務等不同單位主管，對他簡報相關業務資訊，並給他資料，包括大批2奈米、A16、A14奈米及以下等最先進製程技術相關機密資料，有的起疑，認為非羅唯仁的職權，他將退休，為何還需要對他報告？有的以為長官好學，就照著指示去做，當時不明就裡，最近得知他可能帶著機密資料轉任英特爾，很多人深有被騙感覺，也引起台積人公憤，紛認為公司要嚴辦。

台積電雖正在蒐證中，但業界認為，因部屬簡報相關資訊或並給羅唯仁資料、幫他影印都是目前台積電員工，這可能變成目前要舉證羅唯仁竊取機密資料的困難度提高。羅唯仁若攜帶走的那些機密資料，公司當時禮遇他是資深副總，完全沒有檢查或拍攝存證，他現在矢口否認，並且若說他都將那些機密資料銷毀，加上他當時退休前沒簽競業禁止合約，又是美國籍，人在美國，台積電恐拿沒他辦法。因違反國安法包括不當洩露或取得機密資訊、並外洩到台灣以外國家含港澳中國或第三勢力。

經濟部部長龔明鑫指出，營業秘密法是告訴乃論，如果涉及國家關鍵核心技術，就會拉高至國安法位階提起公訴，高檢署已對羅唯仁案主動分案調查。業界認為，國安法是公訴罪，不需要台積電提告，檢調單位可以直接法辦，但被竊資料符不符合國安法的要件，可能還需要台積電告知。

