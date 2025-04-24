暫緩期要沒了？川普：2至3週內對「未達協議國家」重啟對等關稅

川普週三（23日）表示，他可能在2至3週的時間內，重新對某些國家實施「對等關稅」。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（23日）表示，他可能在2至3週的時間內，重新對某些國家實施「對等關稅」，此舉可能令全球貿易戰重新升級，引發市場對美國和全球經濟衰退的擔憂。

《CNN》報導，川普在白宮橢圓形辦公室上表示：「我認為最終會發生的情況是，我們將達成很棒的協議，順帶一提，如果我們沒有與某家公司或某個國家達成協議，我們將課徵關稅。」、「我想在接下來的幾週內會這樣，你們覺得呢？我想是的，在接下來的2到3週內。我們將設定數字。」

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川普在4月9日暫緩了對等關稅，暫緩的目的是為了給予各國90天的時間與美國政府進行談判。川普政府官員表示，大約有90到100個國家表示願意進行談判。

川普可能會對那些未能達成協議的國家實施高達50%的對等關稅，除此之外，川普政府對中國的關稅高達145%。

目前還不清楚川普接下來將對那些在未來幾週內無法達成協議的國家，祭出何種關稅？以及這些新關稅是否會永久取代目前暫緩的對等關稅，或僅為談判進行期間的臨時關稅。

目前美國對幾乎所有進口商品維持10%的全面關稅，並對一些特定商品徵收更高的關稅。

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