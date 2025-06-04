保時捷 中國再度大降價 2025年 Cayenne打65折開回家

中國車市競爭激烈，保時捷再啟降價，2025年車款Cayenne 只需75萬人民幣就能領車。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車市競爭激烈，頂級豪車保時捷在中國市場面臨沉重壓力，近期傳出瘋狂大降價。據中媒《紅星新聞》3日報導，保時捷在中國北京、上海、深圳等一線城市啟動降價策略，其中車款Cayenne打6.5折最優惠；換算下來，只需花75多萬元人民幣（約新台幣312.5萬元）就可將2025年最新款開回家。

據報導，一位深圳銷售人員表示，2025款Cayenne最高可以優惠35%，例如選配完原價是115萬元人民幣（約新台幣479.2萬元），現在只需75萬元就可以領車（不含購置稅和保險），但這個價格是貸款價，買家需貸款 90%，如買家全額支付，購車優惠是25%。

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至於帕拉梅拉（Panamera）的優惠幅度較低，貸款價優惠25%、全額價優惠為15%。保時捷銷售人員指出，這個優惠價只在粵港澳大灣區車展期間才有，本月8日就結束。

據報導，去年6月時，保時捷降價的話題曾在中國社交平台引發熱議，當時討論的車型是保時捷入門款Macan和純電動車型Taycan，而Cayenne與帕拉梅拉都是保時捷中高階車型，價格常在人民幣百萬元以上。

保時捷降價的背後，是保時捷在中國市場銷量下降，且已連續3年下滑。

2022年保時捷在中國的銷量出現20年來首次下滑，當年交車輛為9.33萬輛、下滑2.5%。2023年交付量為7.93萬輛、下降15%。2024 年銷量為5.69萬輛，下滑幅度達到28%。

2025年第一季，保時捷中國市場的下降趨勢仍在持續，數據顯示，交付量年降42%、至9471輛。

專家指出，中國消費者對豪華車的認知正在轉變，現在購車更重視駕駛體驗和智慧化配置，而非僅限於品牌本身。這種轉變導致保時捷等傳統豪華品牌在市場中的競爭力逐漸下降。

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