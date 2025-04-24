焦點股》有成精密：主力持續進場 9天漲5成

主力持續進場，有成精密9天飆漲5成。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能模組廠有成精密（4949）今日開盤後股價直衝漲停47.55元，截至10:08分成交量已接近3萬張，漲停委買超過1.5萬張，法人分析，近來因主力強力進場，再加上券資比達2成，空單回補助漲有成股價漲勢。

有成精密主要業務為研發與製造半導體零件、太陽能再生能源，設有半導體事業群、新能源事業群，本為太陽能模組製造商更有自有品牌WINAICO銷售國內外，前年將事業觸角擴及儲能系統及工業微電網，希望成為智慧能源應用整合商。

請繼續往下閱讀...

有成精密因股價大漲，3月底公告2月單月淨利0.17億元、每股稅後盈餘0.26元，前波股價高點來到約40元，近9日則從31.2元一路向上，漲幅超過5成，今日股價寫下一年半來新高。

法人認為，從法人動向來看，外資昨日小買55張，不過，主力買超高達2209張，且以富邦、統一為主，買超張數分別達1357張、973張，由於當沖比率高，券資比率也超過2成，再加上成交量放大，投資人介入仍需多謹慎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法