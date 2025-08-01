朱立倫、趙少康的32％神邏輯！網友︰台幣大貶20％關稅歸零嗎？

朱立倫今在臉書貼文稱，如今美國公佈的關稅20%加上匯率損失約12%，仍然是32%的重大成本負擔。（本報資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕美國總統川普週四簽署行政命令，台灣「暫時性稅率」被定為20%。藍白在野政治人物紛紛「落井下石」，國民黨主席朱立倫、前中廣董事長趙少康「有志一同」，稱加上新台幣貶值、整體關稅影響高達12%；當場又被網友回嗆「匯損12%可以算進去？這樣如果台幣大跌20%，我們就等於談到0關稅嗎？什麼天才邏輯啊⋯」。

趙少康曾發表，認為美國不會改動稅率將維持32％，今日臉書又貼為稱「20%關稅喪權辱國」，遭網友湧入留言大酸「要不要解釋一下32％的關稅造謠？」、「之前亂喊關稅，不用道歉？」；他隨後又解釋是「新台幣兌美元匯率陡升12%了，現在再加上20%關稅等兩個原因，『整體影響高達32%』。

請繼續往下閱讀...

朱立倫也有志一同，臉書貼文稱「如今美國公佈的關稅20%加上匯率損失約12%，仍然是32%的重大成本負擔，尤其相對日韓的15%，我們是嚴重的挫敗」。當場被網友回嗆「匯損12%可以算進去？這樣如果台幣大跌20%，我們就等於談到0關稅嗎？什麼天才邏輯啊⋯」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法