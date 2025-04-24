率團赴日本北九州取經 林欽榮：AI與機器人讓訪團印象深刻

高市府團隊也特別參訪FAIS下的Hibikino-Musashi@Home智慧型機器人團隊。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮率團拜會日本北九州市政府，參訪當地產業學術推進機構FAIS，深入了解北九州產學合作及智慧領域發展；林欽榮表示，AI與機器人等應用的優越表現，讓訪團印象深刻，未來雙方有共識在智慧城市、觀光文化等多元領域深化夥伴關係，攜手邁向永續城市願景。

北九州市長武內和久熱情歡迎高市府訪團，提及他日前親自出席福岡市舉行「台灣貿易投資中心」揭幕儀式，期盼未來在半導體、經濟產業以及觀光領域與高雄進行交流，建立良好的合作夥伴關係。

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為強化高雄與日本北九州市在智慧城市與產業創新的交流合作，林欽榮亦率隊造訪北九州學術研究園區（KSRP—Kitakyushu Science and Research Park ），該園區2001年由北九州市政府主導出資並提供土地籌建創設，邀請早稻田大學、九州工業大學、北九州市立大學及福岡大學等4所知名大學進駐，是北九州市政府與產學研合作的重要平台，其下轄產學推進機構（FAIS）作為園區的管理單位。

林欽榮指出，該獨特的產官學合作模式並針對智慧城市、AI與機器人等應用的優越表現，讓訪團印象深刻，也搭建雙方未來合作的橋梁。

他進一步提到，因應台積電及高科技產業落地高雄帶動的人才需求，高市府與國內陽明交大、清大以及在地高雄等多所頂尖大學合作，打造國家重點領域校際研教園區，藉此行深度瞭解北九州投入資源發展產學研究城的遠見，及其培育在地產業、高科技人才及推動城市智慧轉型的效益，盼透過此次交流，後續更深化與北九州在智慧城市、產業、文化觀光等領域的合作方向，並促成台日雙方在智慧城市與產研合作的互學共榮。

高市府團隊也特別參訪FAIS下的Hibikino-Musashi@Home智慧型機器人團隊，該團隊長期參與世界機器人大賽等國際賽事，並曾榮獲6次世界冠軍，近年將AI、低耗能晶片與機器人整合應用於長者照護、服務、災害救援等多元場域，展現北九州在AI與機器人領域的堅強實力。

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