想一畢業就領高薪？「這10個工作」年薪可破328萬元

許多即將畢業的大學生對於第一份工作的起薪，通常抱有很高的期望，但實際就業市場的現況，可能無法滿足他們的期待。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國許多即將畢業的大學生對於第一份工作的起薪，通常抱有很高的期望，但實際就業市場的現況，可能無法滿足他們的期待，因為這在很大程度上，取決於他們選擇了哪種工作，美媒最近就整理出10個「年薪6位數美元」起薪的工作，應屆畢業生去做這些工作，很可能在一畢業時年薪就超過10萬美元（約328萬元新台幣）。

《CNBC》報導，美國就業平台ZipRecruiter在2月28日至3月19日期間，針對2025年應屆與即將畢業的超過3000份受訪者，進行了調查，結果顯示，他們預期第一份工作的平均年薪為10萬1500美元（約332.9萬元新台幣）。然而，實際上新鮮人目前的平均年薪為6萬8400美元（約224.3萬元新台幣），顯示期望與現實之間存在顯著落差。

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ZipRecruiter職涯專家德馬瑟（Sam DeMase）指出，這種落差可能源自於幾個原因，首先是社群媒體，社群媒體上過度展示財富，經常讓人只看到少數例外的成功案例，而忽略普遍情況；其次，新鮮人也意識到現實經濟壓力，如昂貴的房租、學生貸款、通貨膨脹，所以他們會合理地預期薪資應足以支應基本生活費用；最後，大四學生通常要等到求職過程進行一段時間，拿到幾份錄取通知後，才會逐漸意識到實際的薪資水準。

對部分新鮮人來說，如果選擇高薪潛力大的領域，則較有可能達成自己的薪資期望。ZipRecruiter 分析了 2025 年目前職缺與薪資範圍資料，列出10個應屆畢業生最可能在一畢業就年薪超過 10 萬美元的領域及工作職稱。

它們包括：

領域 職稱 年薪範圍 （美元） 年薪範圍 （約新台幣） 顧問服務 顧問服務助理 5萬美元至10萬5500美元 約 160.4 萬至 338.48 萬新台幣 專案管理 專案分析師 6萬9000美元至11萬6000美元 約 221.35 萬至 371.08 萬新台幣 護理 放射護理師 7萬3000美元至16萬1000美元 約 234.18 萬至 516.58 萬新台幣 工業維護 液壓工程師 9萬8000美元至11萬9000美元 約 314.38 萬至 380.75 萬新台幣 電信 電信專員 6萬美元至11萬2000美元 約 192.48 萬至 359.29 萬新台幣 業務發展 業務開發人員 5萬2000美元至11萬2000美元 約 166.81 萬至 359.29 萬新台幣 資料分析 大數據軟體工程師 11萬2000美元至14萬8000美元 約 359.29 萬至 475.78 萬新台幣 居家照護 物理治療助理 8萬5000美元至11萬7000美元 約 272.68 萬至 374.25 萬新台幣 房地產銷售 房地產銷售專員 5萬7000美元至11萬3000美元 約 182.85 萬至 362.4０萬新台幣 採購 供應鏈經理 7萬9000美元至13萬3000美元 約 253.43 萬至 427.66 萬新台幣

德馬斯說，顧問業是眾所周知的高薪行業，即使是入門級員工，也能獲得「年薪6位數美元」的起薪。同時，專案管理是一個很容易被忽視的年薪6位數美元起薪領域，德馬斯建議，若組織能力強、具有領導潛力、能夠出色地處理多項任務、溝通能力出眾的人，可以考慮專案管理，因為這些技能在專案管理領域中非常有價值。

德馬斯補充道，護理是傳統上高需求且可能收入豐厚的工作，因為嬰兒潮一代變老、高流動率、退休潮等因素，護理領域的勞動力短缺現象持續存在。

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