SK海力士第1季獲利大增158％！示警下半年市況不太妙

SK海力士第1季獲利大漲158%！（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國半導體巨頭SK海力士週四公佈的第1季營收和營業利潤，分別成長42%與158%，雙雙超出預期，主要是受益於AI帶動HBM需求爆棚，不過受到川普關稅政策不確定性，示警下半年需求恐受影響。

CNBC報導，SK海力士第1季營收為17.64兆韓元（約新台幣4057.2億元）年增42%，優於預期17.26兆韓元（約新台幣3969.8億元）；獲利為7.44兆韓元（約新台幣1711.2億元）年增158%，優於預期6.62兆韓元（約新台幣1522.6億元）。

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不過，與上一季相比，營收下降了11%，而營業利潤較12月季度的歷史高點下降了8%。

SK海力士在財報中表示，其利潤證明了人工智慧在記憶體市場的影響力，以及公司的領先地位。

公司預計人工智慧技術支出將會持續成長，並補充說，由開源AI模型產品和自主AI項目推動的AI生態系統擴展，將成為LT AI內存需求的積極催化劑。

作為動態隨機存取記憶體的主要供應商，SK海力士受益於人工智慧伺服器的蓬勃發展。

Counterpoint Research 本月初發佈的1份報告稱，SK海力士已佔據HBM市場 70%的市佔。

SK海力士表示，包括關稅政策在內的宏觀經濟不確定性造成了需求波動，將對下半年產生影響。

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