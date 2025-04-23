國發會：把握數位和淨零兩優勢 台灣不畏關稅戰

國發會副主委高仙桂表示，只要持續強化台灣的數位與淨零永續優勢，便無須懼怕這一波關稅戰的挑戰。（圖為《財訊》雙週刊提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普上任，除了關稅政策引發全球震盪以外，國發會副主委高仙桂表示，只要持續強化台灣的數位與淨零永續優勢，便無須懼怕這一波關稅戰的挑戰，反而有可能在變局中創造新的機會，開拓新的商機。

高仙桂今出席《財訊》雙週刊舉辦的2025永續台灣論壇，她在致詞時表示，美國總統川普上任後，在淨零永續政策方面做出諸多重大決定，包括退出巴黎氣候協定、終止抑制通膨法案、削減了淨零能源支出，並放寬對化石燃料開採的相關限制。

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許多人可能會擔心，全球永續淨零的趨勢是否將因此反轉？然而高仙桂說，事實上到目前並無其他國家明確表示要改變淨零碳排的方向，這顯示氣候變遷已經直接威脅到人類生存，而ESG也已經成為全球各大企業核心價值的一部分。

高仙桂強調，台灣的淨零發展目標不會改變，政府推動淨零的趨勢也不會因此轉向。

她指出，在對等關稅的變局中，政府不僅提出了「880億產業支持方案」，更重要的是在變局中確保台灣核心企業的競爭力，其中兩個關鍵詞便是「數位」與「淨零轉型」。高仙桂說，只要持續強化台灣的數位與淨零永續的優勢，便無須懼怕這一波關稅戰的挑戰，反而有可能在變局中創造新的機會，開拓新的商機。

她說明，今年一月總統府提出2030總體減碳行動計畫，預計投入1兆元的政府預算。對於企業與製造業者，將從3個面向著手協助：鼓勵企業進行減碳、促進製程減碳、強化循環經濟的應用。政府也將從3大方向來支持企業：技術、資金與人才。

在技術方面，台灣在半導體與AI領域具備領先優勢，將透過科技賦能，推動產業數位轉型。政府提出第2次能源轉型政策，包括衝刺風光電、傳統能源轉換，氫能、地熱等新興能源開發，以及科技儲能、深度節能、建置電網，政府會投入前端的先進科技，有試驗場域，也鼓勵民間資金的投入。

在資金面，金管會已推動「綠色金融3.0」，現正進入「轉型金融」的階段。只要企業在能源效率提升或循環經濟方面有所作為，政府將透過政策工具，例如國家信用保證制度，鼓勵金融機構投入更多投融資資源，預計到2030年將可帶動5兆元的投資。

在人才方面，將從多元管道著手。國家環境研究院已與18所大專院校合作，建立綠領人才培育聯盟，強化相關課程；同時，經濟部與環境部也將針對轉職與職能提升提供相關培訓，並鼓勵新創投入淨零產業，以提升整體綠色競爭力。

高仙桂表示，在這個充滿挑戰與機會的時代，希望台灣企業在既有的競爭優勢基礎上，能夠透過政府的支持與企業本身的韌性，迎向下一階段的綠色成長。

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