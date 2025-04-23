晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國發會：把握數位和淨零兩優勢 台灣不畏關稅戰

2025/04/23 21:18

國發會副主委高仙桂表示，只要持續強化台灣的數位與淨零永續優勢，便無須懼怕這一波關稅戰的挑戰。（圖為《財訊》雙週刊提供）國發會副主委高仙桂表示，只要持續強化台灣的數位與淨零永續優勢，便無須懼怕這一波關稅戰的挑戰。（圖為《財訊》雙週刊提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普上任，除了關稅政策引發全球震盪以外，國發會副主委高仙桂表示，只要持續強化台灣的數位與淨零永續優勢，便無須懼怕這一波關稅戰的挑戰，反而有可能在變局中創造新的機會，開拓新的商機。

高仙桂今出席《財訊》雙週刊舉辦的2025永續台灣論壇，她在致詞時表示，美國總統川普上任後，在淨零永續政策方面做出諸多重大決定，包括退出巴黎氣候協定、終止抑制通膨法案、削減了淨零能源支出，並放寬對化石燃料開採的相關限制。

許多人可能會擔心，全球永續淨零的趨勢是否將因此反轉？然而高仙桂說，事實上到目前並無其他國家明確表示要改變淨零碳排的方向，這顯示氣候變遷已經直接威脅到人類生存，而ESG也已經成為全球各大企業核心價值的一部分。

高仙桂強調，台灣的淨零發展目標不會改變，政府推動淨零的趨勢也不會因此轉向。

她指出，在對等關稅的變局中，政府不僅提出了「880億產業支持方案」，更重要的是在變局中確保台灣核心企業的競爭力，其中兩個關鍵詞便是「數位」與「淨零轉型」。高仙桂說，只要持續強化台灣的數位與淨零永續的優勢，便無須懼怕這一波關稅戰的挑戰，反而有可能在變局中創造新的機會，開拓新的商機。

她說明，今年一月總統府提出2030總體減碳行動計畫，預計投入1兆元的政府預算。對於企業與製造業者，將從3個面向著手協助：鼓勵企業進行減碳、促進製程減碳、強化循環經濟的應用。政府也將從3大方向來支持企業：技術、資金與人才。

在技術方面，台灣在半導體與AI領域具備領先優勢，將透過科技賦能，推動產業數位轉型。政府提出第2次能源轉型政策，包括衝刺風光電、傳統能源轉換，氫能、地熱等新興能源開發，以及科技儲能、深度節能、建置電網，政府會投入前端的先進科技，有試驗場域，也鼓勵民間資金的投入。

在資金面，金管會已推動「綠色金融3.0」，現正進入「轉型金融」的階段。只要企業在能源效率提升或循環經濟方面有所作為，政府將透過政策工具，例如國家信用保證制度，鼓勵金融機構投入更多投融資資源，預計到2030年將可帶動5兆元的投資。

在人才方面，將從多元管道著手。國家環境研究院已與18所大專院校合作，建立綠領人才培育聯盟，強化相關課程；同時，經濟部與環境部也將針對轉職與職能提升提供相關培訓，並鼓勵新創投入淨零產業，以提升整體綠色競爭力。

高仙桂表示，在這個充滿挑戰與機會的時代，希望台灣企業在既有的競爭優勢基礎上，能夠透過政府的支持與企業本身的韌性，迎向下一階段的綠色成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財