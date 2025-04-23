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3月零售餐飲營收翻紅 經部：百貨年減幅度收斂

2025/04/23 21:02

經濟部統計處今公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計。（統計處提供）經濟部統計處今公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今天公布3月零售、餐飲業營收翻紅，營收皆創歷年同月新高。其中，百貨公司營收受到台中新光三越氣爆案營收陰霾影響，仍呈現衰退但年減幅度已收斂到個位數。

3月批發業營業額1兆1821億元，年增9.9%，其中機械器具批發業年增24.9%；藥品及化粧品批發業年增8.3%；布疋及服飾品批發業年增5.8%；汽機車批發業年減10.3%；綜計批發業第1季營業額為3兆3229億元，年增9.2%。

3月零售業營業額3930億元，年增0.4%，其中量販店年增11%、超級市場年增8.9%、便利商店年增4%、食品飲料及菸草零售業年增4%、電子購物及郵購業年增1.3%；布疋及服飾品零售業年減4.3%；汽機車零售業年減4.6%；綜計零售業第1季營業額為1兆1945億元，年增0.9%。

2月「全台百貨王」新光三越百貨台中店發生氣爆意外，尚未恢復營業，3月綜合商品零售業中的百貨公司呈年減1%。統計處長黃偉傑指出，新光三越已在4月找到第二賣場，預估減緩幅度將逐漸收斂，此外，3月下旬也有新商場開幕，抵銷部分減幅。

零售網路銷售額方面，第1季零售業網路銷售額達1569億元，年增1.2%，其中布疋及服飾品零售業年增13.5%、綜合商品零售業年增7.1%、藥品及化粧品零售業年增9.9%貢獻最為顯著；零售業網路銷售額占整體零售業營業額13.1%，與上年同季持平。

3月餐飲業營業額855億元，年增2.8%，其中餐館及飲料店分別年增2.3%及1.2%；外燴及團膳承包業年增13.9%；綜計第1季營業額2740億元，年增3.7%。

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