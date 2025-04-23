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房屋稅2.0新制上路 桃園房屋稅117.8億元成長17.8％

2025/04/23 19:29

房屋稅5月開徵，受房屋稅2.0新制影響，查定課稅金額達117.8億元，較去年成長17.8％。（記者謝武雄攝）房屋稅5月開徵，受房屋稅2.0新制影響，查定課稅金額達117.8億元，較去年成長17.8％。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕房屋稅2.0新制自去年7月上路，配合房屋稅每年五月開徵，地方稅務局昨寄出約103萬份稅單，金額達117.8億元，較去年100億元增加17.8億元；市府地方稅務局長姚世昌說，除2.0新制增加稅收外，另地段率從固定變成浮動，桃園市包含中壢區活車站前中正路，桃園區站前、中正路及藝文特區，地段率高達180％，對舊地主影響相當大。

地方稅務局長姚世昌表示，地段率從以往的固定變成浮動，且適用最新的地段率，舉例，桃園大廟景福宮以往是桃園區最繁榮路段，如今已經沒落，若適用舊的地段率，對屋主不公平，反觀藝文特區地段率最高達180％，但大興西路有些房子已經蓋了2、30年，如今適用新的地段率，可能房屋稅一口氣漲了4、5成。

地稅局今在議會進行工作報告，由於房屋稅2.0新制規定，夫妻及未成年子女名下在全國持有3戶以內住宅者，須於3月24日前完成設立戶籍，始能適用1％或1.2％自住稅率；否則將依3.2％至4.8％的非自住房屋稅率課徵，市府雖寄近24萬件輔導通知書，但仍有約5萬5千戶尚未辦理遷籍；議員黃敬平、謝美英質詢時都呼籲向中央爭取放寬申請時間；姚世昌則表示，由於各縣市都向中央反映，預計本月底前會公布新的政策。

另議員黃瓊慧、呂林小鳳都很關心美國32％關稅對產業衝擊，地方稅部分如何提供協助，姚世昌則表示，企業無法繳納地方稅可以延期1年或分期繳納，至於房屋稅部分，合法工廠房屋稅稅率只有一般房屋的一半，若遇歇業也可按歇業天數抵扣。

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