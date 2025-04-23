避關稅戰股民先退場？ 3月證券劃撥存款大減1446億元

中央銀行今日發布3月國內金融情況，其中，證券劃撥存款餘額大減1446億元，降至3兆2099億元，創下2023年11月新低。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日發布3月國內金融情況，其中，證券劃撥存款餘額大減1446億元，降至3兆2099億元，創下2023年11月新低，自然人佔股市交易佔比下滑至49.3%，也為近9年新低，不排除在4月對等關稅公布前，自然人含散戶、中實戶以及大戶已先行退場，也順利躲過4月的全球股災。

根據央行統計，3月平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降至1.82%及4.38%，創下2009年2月及2020年6月以來低點，主要是資金淨匯出與放款、投資年增率下降，另外，基期也是影響因素之一。

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央行官員近一步指出，3月M1B年增率大幅下滑反映的是證券劃撥存款餘額大減上千萬，以及廠商償還銀行借款、企業匯出股利到國外，活期、活儲同步減少的結果。

Ｍ2年增率下滑除活期性存款減少外，主要是外匯存款年增率下降，因出口商季抵有台幣資金需求，賣美金換台幣以及國人3月股權投資較以往多。

其中，證券劃撥存款餘額在3月降至3兆2099億元，月減1446億元。官員指出，證券劃撥存款餘額減少與股市向下修正，價跌量縮現象一致。

根據央行資料，3月股價指數月平均22194點，月減1134點；成交量日平均值為3040億元，為2024年2月新低；融資餘額月減145億元，降至4256億元。

從股市交易比重來看，3月僑外法人佔比37.4%創下有紀錄以來新高；自然人49.3％為2016年6月以來新低；本國法人佔比13.3%。

官員說，由於3月總成交量呈現減少，僑外法人佔比創新高並非外資積極投資只是減少幅度沒有自然人多。

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