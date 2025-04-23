李嘉誠售巴拿馬港口被卡住 長和港務20％股份恐遭新加坡PSA拋售

長江和記與貝萊德財團的交易涉及23個國家的43個港口。兩位知情人士透露，新加坡國際港務集團（PSA）正考慮出售其在長江和記港口業務中20%的股份。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中美貿易問題，長江和記集團和MSC-貝萊德（BlackRock）之間的港口交易計劃引發爭議，現在據兩位知情人士透露，新加坡國際港務集團（PSA）正考慮出售其在長江和記港口業務中20%的股份。

香港大亨李嘉誠旗下的長江和記實業上月宣布，將把其持有的包括具有重要戰略意義的巴拿馬運河沿岸兩個港口在內的80%的股份出售給貝萊德牽頭的財團，該控股公司的股權價值為142億美元。

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美國總統川普稱讚該協議是「收回」運河。然而，中國官方媒體批評這是對中國利益的背叛，中國市場監管機構已啟動反壟斷審查。

兩位知情人士表示，新加坡國營投資者淡馬錫全資擁有的港口營運商新加坡港務集團 （PSA） 最終是否決定出售，將取決於長江和記是否繼續進行交易。

PSA於2006年以44億美元收購了其20%的股份，此前曾考慮出售。路透在2022年底報導，PSA正在考慮出售的可能性。但兩位消息人士稱，幾個月後，由於全球航運活動減弱，該進程被擱置。

根據新加坡港務集團網站介紹，除持有長江和記的股份外，新加坡港務集團在45個國家擁有70個碼頭，包括位於新加坡和比利時的兩個旗艦港口。

長江和記與貝萊德主導的財團已同意進行為期145天的獨家談判。長江和記與貝萊德財團的交易涉及23個國家的43個港口。該公司的企業價值（包括債務）為228億美元。

總體而言，這家香港企業集團在53個港口擁有權益。香港和中國大陸的港口不包括在該交易中。

由於問題的敏感性，這些不願透露姓名的人士拒絕對PSA 股份的潛在出售價格發表評論。PSA拒絕發表評論。長江和記並未立即回應置評請求。

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