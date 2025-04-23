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智冠+弘煜攜手 二次元手遊《風色幻想NeXus》明日上市

2025/04/23 17:08

《風色幻想NeXus》遊戲正式上市，左起：公共電視副總謝玒玲、皇家國際美食總經理黃于嘉、皇家國際美食董事長吳美慧、遊戲新幹線總經理張益民、智冠集團董事長王俊博、弘煜科技副總劉昱昌、公共電視總經理徐秋華。（業者提供）《風色幻想NeXus》遊戲正式上市，左起：公共電視副總謝玒玲、皇家國際美食總經理黃于嘉、皇家國際美食董事長吳美慧、遊戲新幹線總經理張益民、智冠集團董事長王俊博、弘煜科技副總劉昱昌、公共電視總經理徐秋華。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）子公司遊戲新幹線與弘煜科（6482）今（23）日聯手宣布，雙方首發手遊力作《風色幻想NeXus》將於4月24日上市，由弘煜科研發，集結台灣十大頂流VTuber深度融入主線劇情，寫下台灣遊戲IP首次跨足虛擬角色沉浸式共演的創新範例，預約人數高達60萬人次、目標月營收為5000萬元，將有效挹注智冠第二季營收。

遊戲新幹線總經理張益民表示，此次雙方共同推動「國產遊戲IP虛擬偶像化」，包含運用國產IP內容、二次元與遊戲虛擬角色雙向整合、市場推廣、異業合作並且延伸布局海外市場，建構新型態的原創內容生態圈，為台灣數位內容產業揭開跨域融合的新篇章。

他認為，此次重新定義VTuber在遊戲中的角色定位，更打破傳統框架，讓虛擬偶像真正走進劇情核心，建立具備延展性與社群連結力的角色體系，同時可深化粉絲與角色間的情感連結，打造更多粉絲向的延伸內容，進一步拓展國產遊戲在數位娛樂產業的想像空間與競爭格局。

弘煜科副總劉昱昌則表示，遊戲融合經典IP《風色幻想》與VTuber文化，是原創內容進化道路上的一大創舉，導入AI聲紋與虛擬互動技術，讓角色突破遊戲邊界，延伸至語音、影像、社群等多元平台，打造具長期互動性的陪伴型角色體驗，更加深玩家與角色間的連結，真正實現原創IP「活起來、走出去」的願景。

智冠董事長王俊博也說，過去台灣遊戲市場以國外遊戲為主 ，但是今年越來越多本土研發的遊戲 ，不管是產品品值或是玩家支持度看起來是越來越高，過去台灣遊戲都是武俠類 ，但是現在年輕人已經不太捧場，像風色幻想這種自創的IP，反而更有發展潛力。

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