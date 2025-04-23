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大同迎接以色列國會參訪團 盼建立產業合作

2025/04/23 17:03

大同董總迎接以色列國會參訪團。圖左起為以色列國會友台小組主席杜伯斯基Boaz Toporovsky、大同董事長王光祥、外交部駐台拉維夫台北經濟文化辦事處代表李雅萍、大同總經理沈柏延。（業者提供）大同董總迎接以色列國會參訪團。圖左起為以色列國會友台小組主席杜伯斯基Boaz Toporovsky、大同董事長王光祥、外交部駐台拉維夫台北經濟文化辦事處代表李雅萍、大同總經理沈柏延。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）近期時常與美國、以色列等地來訪要人會商。今日董事長王光祥、總經理沈柏延連袂接待以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領的色列國會議員訪問團，以及外交部駐台拉維夫台北經濟文化辦事處代表李雅萍，針對電力設備、能源轉型服務進行交流，期待建立合作關係。

王光祥表示，今年1月大同二度接待日前甫獲美國國會任命的駐以色列大使麥克赫卡比（Mike Huckabee），今日則再度迎接以色列國會議員參訪，甚感榮幸。他指出，全球用電需求節節攀升，電力設備與能源轉型的投資不容忽視，所以在此次會談中，兩國都非常重視電網韌性與自主能源發展。

大同指出，以色列2023年底再生能源發電約佔13%，近年積極推動能源轉型，計劃2030年再生能源發電佔比達40%，且2020至2030年間，平均每年增加400MW的太陽能發電量因應用電需求，而土地狹長的以國與台灣一樣，有南電北送強化變電站的需要，亦因特殊地理位置試點發展去中心化的區域獨立電網。

王光祥提到，以色列強化電網基礎設施、發展太陽能創能、儲能、智慧電網等技術，皆為大同電力事業之專業強項，希望藉由這次交流，提供以國效能最佳的電力設備與能源管理系統。

此外，大同是唯一在中東有佈局且具有生產能力的台廠，位於阿曼的Voltamp Power SAOC發表第一台自製 400kV-500 MVA 電力變壓器，創下中東電力系統新里程碑，顯示核心技術成為該項特高壓電力產品成功問世的關鍵。

大同能借助Voltamp作為中東地區世界級大型電力設備製造商以及鄰近地區的成本優勢，共同投入以色列電力基礎建設，成為區域能源韌性與永續發展的最佳夥伴。

大同也說，以色列是台灣在中東地區非能源國最大貿易夥伴，2024年貿易總額25.2億美元，台灣出口至以色列電機設備及零件佔48.3%，看好後續區域重建商機。

根據聯合國指出，加薩重建工程將需要超過530億美元，電網是所有重建的基礎，大同期盼，在美國駐以色列大使及以色列議員們交流下，帶領台廠共組台灣隊取得商機。

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