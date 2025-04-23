文創股迎新兵 智寶國際預計今年IPO年、下半年申請興櫃

智寶國際取得多項遊戲發行權利，以期打造台灣ACG IP旗艦隊拓全球市場，預計今年下半年申請興櫃。右一董事長鄧橋。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股迎新兵!智寶國際預計今年IPO，下半年申請登錄興櫃，日前不僅與宇峻（3546）聯合取得FINAL FANTASY XIV（簡稱FFXIV）繁體中文版代理權利，智寶國際董事長鄧橋表示，近期還取得SQUARE ENIX、SUNRISE街機遊戲《星與翼的悖論》（星と翼のパラドクス）電影動畫與遊戲改編權利，全新劇場版電影《AS ONE》即將於2025年全球發行上映，為未來營運增添來自大型國際IP的收入。

智寶國際成立於2015年，目前資本額2.68億元，為台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心「製作委員會幹事資格」的二次元IP開發及製作公司，10年來智寶國際集團已累積超過100個自行開發或代理發行之動漫遊戲IP，包括《軒轅劍-蒼之曜》、《幻想三國誌-天元靈心記》、《金肉人》、《WITCH WATCH魔女守護者》等知名動畫IP，以及《閃之軌跡-北方戰役》、《卡娜赫拉》手遊等遊戲IP，近3年營收平均在1.5億元左右，且逐年遞增、持續成長。

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鄧橋表示，看好全球ACG（Animation動畫；Comic漫畫；Game遊戲）產業市場規模放大趨勢明確，集團版圖目前成功完整建立ACG產業生態圈，在台灣與日本兩地已擁有11家關係企業，更手握超過100個自行開發或代理發行的動漫遊戲IP陸續開花結果，將堆疊智寶國際營運更上一層樓。

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