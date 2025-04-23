台美對等關稅談判 財部：美方關切貨物稅及酒稅

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，財政部表示，除汽車貨物稅之外，美方也關切酒稅，主要是蒸餾酒與料理米酒的稅率差異，會就美方提出的非關稅壁壘，研議相關處理方式。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，立委關切台美談判可能觸及的非關稅壁壘。財政部次長李慶華表示，除了汽車貨物稅之外，美方也關切酒稅，主要是蒸餾酒與料理米酒的稅率差異，會就美方提出的非關稅壁壘，研議相關處理方式。

立法院財政委員會今天審查朝野立委所提「貨物稅條例」修正草案，立委關切汽車關稅及貨物稅是否調降。李慶華表示，有關汽車稅負會一併考量，但「貨物稅調升不太可能發生」，目前國內外產製的汽車都會課徵貨物稅；不過，與美國相較，汽車關稅17.5%，貨物稅25%或30%，加上營業稅5%，稅負比美國高。

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李慶華表示，汽車關稅是當初加入WTO的承諾，分10年由29%逐年調降至17.5%。她說，汽車關稅是否調降，須考量整體產業政策，目前台灣車輛產業正是燃油車轉型電動車的關鍵時刻，若調降關稅或取消，可能會有國產車廠、零組件廠商撤廠的問題，影響產值及相關從業人員的生計，目前主管機關審慎評估，希望維持國產車競爭力與研發能量。

除汽車貨物稅外，李慶華表示，美方也關切酒稅，主要是台灣對於蒸餾酒與國內料理米酒的稅負差異，目前跟美方在對等關稅的談判方向，會就美方提出的非關稅壁壘項目，研議相關處理方式。

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