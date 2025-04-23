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美中貿易戰得罪誰都讓經濟重創！ 「亞洲這國」陷窘境

2025/04/23 17:07

美中貿易戰中，日本的中立戰略正遭嚴峻考驗。（資料照，法新社）美中貿易戰中，日本的中立戰略正遭嚴峻考驗。（資料照，法新社）

〔財經新聞／綜合報導〕日本長期以來與中國與美國都保持深厚的經濟關係，但近期的美中貿易緊張可能對它構成挑戰。外媒指出，日本與美國、中國都有深厚貿易關係，任何一方的動盪都可能衝擊其經濟根基。如今，川普再提對中加稅、施壓盟友選邊站，北京也強硬回應，警告反制行動，日本的中立戰略正遭嚴峻考驗。

《紐約時報》指出，隨著美中貿易戰愈演愈烈，日本正夾在兩強之間。一直以來，日本向美國出口大量汽車，並向中國出口晶片及晶片製造設備。過去二十年，美國與中國輪流成為日本出口的最大市場，其他國家遠遠不及。如今，隨著美國總統川普試圖聯合貿易夥伴對抗中國，而北京則威脅反擊任何響應美方號召的國家，這讓日本陷入了兩難。若站邊任何一方，都可能對自身經濟造成深遠衝擊。

川普政府已選定日本作為首個進行關稅談判的對象，會談上週已舉行。川普仍保留對日本施加「對等關稅」的威脅，這項關稅為24%，日本政府官員表示，若成真，將對日本經濟造成災難性打擊。

報導指出，事實上日本對於夾在兩大經濟體之間的局面並不陌生。過去十年，隨著美中貿易緊張加劇，日本一直小心翼翼地在兩者之間維持平衡，一方面減少對中國的依賴，一方面也避免過度捲入美國的政治漩渦。貿易專家表示，如果美方想要日本快速或用強硬手段減少和中國的經濟往來，東京方面很可能會強烈反對。

東京明星大學教授、前日本經濟產業省高官細川正彥（Masahiko Hosokawa，音譯）表示，日本或許可以向美方讓步，例如進口更多美國稻米，或允許符合美國標準的汽車在日本上路，但他強調「與中國經濟脫鉤並不可行。」細川指出，與美國一樣，日本消費者大量購買中國製商品，日本企業也高度依賴中國供應鏈。這意味著，日本在短期內幾乎無法提供美方任何有助孤立中國的實質對策。

美中關稅互徵超過100%，日本能否繼續與兩國保持貿易關係，將經濟前景產生重大影響。隨著人口萎縮，日本企業愈加迫切需要海外擴張，這使得取代中國變得格外困難。另一方面，經濟學家警告，美方威脅的24%關稅，將對日本的經濟成長與產業造成嚴重衝擊。

早在2010年，中國因領土爭議對日本實施稀土出口禁令後，日本便開始分散其供應鏈，將材料與關鍵商品的來源多元化，成為政策重點之一。2020年，日本政府提供數十億美元補助，鼓勵製造商將生產基地從中國遷回日本或移至東南亞。當局強調，這些政策並非針對特定國家。

在拜登執政期間，日本企業大量投資美國，響應美國「友岸外包」（friendshoring）政策，即將供應鏈重新導向友好國家。然而，即使美方對中國電動車等商品加徵高額關稅，日本仍採取不同策略，向中國車廠提供與其他電動車製造商相同的補助。

上智大學國際經濟法教授、前經濟產業省官員川瀨剛志（Tsuyoshi Kawase，音譯）指出，日本一向採取長遠且溫和的對中政策，避免對立。他說「日本經濟與美中深度整合，我們不可能把所有雞蛋放在同一個籃子裡。」

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