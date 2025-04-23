名師解盤》吳裕良：川普對中國關稅有望下調 短線提振市場信心

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

隨著首波對等關稅談判的進行，亞太地區有望緩解目前緊張局勢，其中，美、印兩國已宣布雙邊貿易協定取得重大進展，而日、韓皆預定本週與美展開磋商。另外，川普在隔夜談話中表示，無意解雇聯準會主席鮑威爾，並鬆口表達對中國245%關稅過高，可能會大幅下降，多項利多提振市場信心，使市場短期對負面影響擔憂稍退。

目前全球股市波動雖大，但風險資產呈現有序減碼，未見失序拋售造成流動性乾涸，而消費信心雖然低迷，卻未見經濟數據明顯惡化，聯準會方面，則以逸待勞觀察關稅政策對實體經濟之持續影響性，隨時提供寬鬆準備；而台股亦有國安基金進場維持穩定，整體市場信心有所好轉。

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近月表現來看，關稅使電子業跌幅較重，其中電器電纜、電子零組件、電機機械跌幅約17-19%；內需消費、通信網路影響較小，跌幅6-8%。目前台股由於國安基金宣布進場，加上川普目前關稅態度較月初有所軟化，今日加權指數全面大漲4.5%，其中以半導體、電子零組件漲幅達6.4%最高、電子類漲幅5.6%次之，電腦、航運、塑膠、營建、造紙類股普遍漲幅在2.5%~4.5%之間，而水泥、金融與電信類股，則小漲約1.2%左右，雖加權指數月、季線仍呈現下彎態勢，但指數今日站穩5日線且與10日線黃金交叉，指數表現一掃上週頹勢，終場上漲845.71點，收在19,639.14點。

基本面來看，關稅緊張氛圍雖有緩和，但預期實質影響仍然可觀，台股雖基本面穩健且具競爭力，且關稅暫緩90日替出口商帶來喘息空間，惟具體關稅談判能否在美國圍堵中方的框架下達成貿易共識並取得較低關稅稅率，仍有待商榷，投資人可關注今年主流成長趨勢股，電子看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產部分看好電力、生技醫療和機器人概念股。

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