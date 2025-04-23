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京鼎：收購富蘭登51％股權 擴大垂直整合版圖

2025/04/23 16:38

京鼎（3413）今日下午召開重大訊息說明會，公司於今日召開審計委員會及董事會，決議收購富蘭登科技51%股權及董事會過半席次，取得實質控制權。（記者卓怡君翻攝）京鼎（3413）今日下午召開重大訊息說明會，公司於今日召開審計委員會及董事會，決議收購富蘭登科技51%股權及董事會過半席次，取得實質控制權。（記者卓怡君翻攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）今日下午召開重大訊息說明會，公司於今日召開審計委員會及董事會，決議以每股138元、總交易金額20.0583億元，收購富蘭登科技51%股權及董事會過半席次，取得實質控制權，預計在第二季至第三季完成交割。

京鼎表示，本次交易將以京鼎帳上現金支應。交割完成後，富蘭登將成為京鼎控制之子公司。雙方將透過此次合作整合資源，預期帶來多項綜效，首先是布局多元客戶，強化營運動能：拓展客戶來源，優化營收結構，降低對單一客戶的依賴，提升營運韌性與長期競爭力。

再來則是拓展多元產品，切入高附加價值業務，結合富蘭登在航太維修領域的技術優勢，切入航太等高附加價值產業，藉由技術互補拓展業務布局，擴大成長動能。

此外，可整合關鍵技術，強化製造整合能力，富蘭登專精於機電技術，京鼎則具備機構製造優勢，雙方技術互補。透過整合，提升半導體製程設備的製造整合能力，強化市場競爭力。

京鼎表示，此次收購案將鞏固京鼎於半導體設備產業的領先地位，並拓展至航太新領域，展現多元客戶、產品與長期經營決心；同時強化營運韌性，為利害關係人創造穩健且永續的成長動能

富蘭登成立於1994年，實收資本額為2.85億元，專注於半導體製程設備與航太設備的技術服務與維修。2024年全年營收約10億元，主要客戶為國內外晶圓製造廠。富蘭登長期深耕半導體維修領域，成功切入先進製程產線。

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