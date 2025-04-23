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泓德能源打造全場域智慧能源解決方案 充電產品亮相

2025/04/23 16:34

綠能環保股泓德能源（6873）參加「2025台灣國際智慧移動展」，多款充電產品亮相。（業者提供）綠能環保股泓德能源（6873）參加「2025台灣國際智慧移動展」，多款充電產品亮相。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股泓德能源（6873）參加「2025台灣國際智慧移動展」，並攜手與士林電機（1503）合資成立的新星充電，以雙展區規模聯合展出虛擬電廠概念下的多項智慧能源解決方案，包括「光儲充解決方案」、「充電站營運解決方案」、「智慧住宅解決方案」以及偕同策略夥伴台灣大哥大共同推出的「智慧能源管理解決方案」，和自有品牌TITAN全系列充電樁設備，完整呈現整合實力與應用落地能力。

泓德能源展出「光儲充解決方案」應用情境，整合太陽光電系統、儲能設備與電動車充電樁，透過能源管理系統即時掌握發電、用電與儲電狀態，實現自發自用與能量最佳化調度。

此外，旗下星舟快充展出的「充電站營運解決方案」，提供從投資選址、設備建置到營運管理的一站式整合服務，適用於住宅社區、企業園區、商辦大樓及公共停車場等多元場域。

而泓德能源與士林電機聯合展區也完整展出TITAN充電樁系列產品，涵蓋7kW至360kW AC慢充、DC快充與雙向充電概念設備，滿足住宅社區、商辦場域及大型物流基地等多樣化應用需求，所有設備皆由台灣在地製造，搭配泓德能源自主開發之能源物聯網平台，整合軟硬體資源提供一站式充電解決方案，充分展現MIT充電設備的穩定品質與系統整合實力。

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