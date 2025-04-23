台灣資安館進軍東京IT大展 駐日代表：台日可4方面合作

駐日代表李逸洋出席日本IT Week中台灣資安館的開幕儀式，現場座無虛席。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／東京報導〕台灣資訊安全協會（TWISA）本週率領9家台灣廠商赴東京，參加日本最大科技展之一的IT Week，並首度設立台灣資安館。駐日代表李逸洋今天出席開幕式，接受本報記者採訪時表示，台日可以在供應鏈資安、資安人才交流、資安新創技術、政策與標準制定4方面合作。

TWISA和台灣資安大聯盟（TWDDC）、數位發展部數位產業署合作，在日本IT Week設立台灣資安館，今天舉行開幕儀式，包含李逸洋、數產署、日方合作廠商皆派員出席。

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李逸洋受訪時指出，在供應鏈資安合作上，因為台日雙方在半導體供應鏈上合作密切，台積電與工研院共同帶領半導體產業制定SEMI-E187的供應鏈資安標準，在大廠帶動要求下，台灣已逐步落實供應鏈資安，如何建立「跨國供應鏈資安認證制度」，是台日雙方可以深化合作的地方。

在資安人才交流上，兩國皆面臨資安人才短缺問題，應建立雙邊資安人才交流，與日本政府、大學和企業進行實務導向的技術合作，可以引進台灣的人才培育競賽經驗，與日本共同舉辦賽事和演練。

在技術合作方面，李逸洋說，台灣資安新創很有活力，這次IT Week展上的台灣資安館就有9家台廠，都是擁有自研資安產品和技術的新創。這次參展希望促成台灣資安新創與日本大型企業、SI（系統整合商）合作，共同開發產品推廣市場。

台灣資訊安全協會在日本IT Week中設立台灣資安館，今天舉行開幕儀式，並在館中佈置國旗。（記者徐子苓攝）

在標準制定的合作上，因為地緣政治關係，台灣推動資安超過20多年，已訂定「資通安全管理法」，並建立資安分級制度。台日兩國未來在資安合規、AI資安倫理上可協調立場，共同推動亞太地區的資安規範與標準整合。

李逸洋觀察，日本資安需求快速成長，但供給不足，尤其是中小企業與地方產業，資安建設仍在起步階段，因此對台廠有商機可發展。

不過他也坦言，儘管台日關係友好，商務文化差異還是合作推展的挑戰之一，日本企業講求信任和長期合作，台灣廠商會需要更長的培養期，台灣政府協助資安產業推動的方針上，將和日本大型SI合作、切入中小企業市場。

台灣資安實力在日本受到肯定，近年陸續進軍海外市場，TeamT5、奧義智慧、關楗等公司都陸續在日本市場取得成果。此次參展的9家台廠包含：uniXecure（智慧資安）、KeyXentic（關楗）、ShareTech（眾至資訊）、Team T5（杜浦數位）、CHANGING（全景軟體）、UPAS（優內控）、ZUSO Generation（如梭世代）、CyCraft（奧義智慧）、Ruiting Tech（叡廷）。

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