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王座以1.071億元取得養心餐飲51％股權 跨入蔬食市場

2025/04/23 16:07

王座國際餐飲今天宣布以1.071億元取得以港式飲茶、韓式料理、烘培蔬食品牌養心餐飲集團的51％股權，這是王座首次以併購模式擴大業務版圖，預計6月開始貢獻營收。（王座提供）王座國際餐飲今天宣布以1.071億元取得以港式飲茶、韓式料理、烘培蔬食品牌養心餐飲集團的51％股權，這是王座首次以併購模式擴大業務版圖，預計6月開始貢獻營收。（王座提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王座國際餐飲（2751）今天宣布以1.071億元取得以港式飲茶、韓式料理、烘培蔬食品牌養心餐飲集團的51％股權，這是王座首次以併購模式擴大業務版圖，預計6月開始貢獻營收。

王座國際董事長王耀輝表示，王座深耕台灣餐飲市場，以「品牌平台中心」提供中式、日式、韓式等多元的餐飲服務，隨著健康飲食與減碳生活興起，台灣消費者對於蔬食餐飲需求持續提升，特別是創意與蔬菜結合的料理。

王座透過併購養心餐飲集團，為公司開啟新的餐飲賽道，未來王座憑藉連鎖餐飲服務的know-how，協助養心餐飲集團旗下品牌門市發展連鎖事業，並規劃將旗下品牌持續擴張展店，預計下半年於台灣開出新餐廳。

今年王座旗下品牌店數將達62家，養心餐飲品牌將新增至7家直營門市，合計台灣市場總展數達69家，並將伺機以加盟模式將養心餐飲品牌輸出海外展店，瞄準美國、東南亞、東北亞等區域市場。

養心餐飲集團創辦人洪國席表示，集團創辦理念以港式飲茶結合蔬食，並與小農合作提供健康有機的食材，佐以原形食材料理，培養出許多愛好品牌的忠實顧客。

從成立「養心茶樓」蔬食港式飲茶、「Yache」韓式蔬食、「NOZOMI」烘焙坊，以及以年輕品牌「養心沙龍」進軍新店裕隆城，品牌服務的觸角更延伸至華航貴賓室。

目前養心餐飲集團擁有5家直營門市，年營收約3億元，隨著中央廚房啟用，更能批量準備食材，未來將攜手王座國際以「養心茶樓」進軍百貨通路，擴張台灣蔬食市場市占佔率。

王座國際總經理林子恒表示，此次併入王座的合併營收品牌涵蓋港式蔬食、韓式蔬食、烘焙坊與中西融合的創新蔬食料理，店型則有街邊店與百貨商場店。

再加上王座既有品牌「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」，王座品牌數增至8個。

王座攜手養心餐飲將擴大台灣餐飲市場佔有率，並藉由多品牌來滿足消費者對餐飲多樣性需求，以期養心餐飲將於今年6月開始貢獻王座營收。

加上王座3、4月於南港LaLaport新開幕的「大阪王將」與「京都勝牛」，下半年預計於台灣再開3家門市，將推動王座今年全年合併營收雙位數成長表現。

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