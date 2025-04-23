財部：房貸利息宜維持列舉扣除 額度30萬足夠適用

財政部表示，現行房貸利息扣除額30萬元，對一般首購族已足夠適用。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明天將召開公聽會，討論修法提高房屋租金扣除額及首購族房貸利息支出列為特別扣除額。財政部表示，現行房貸利息扣除額30萬元，以去年5大銀行新承作購屋貸款利率2.171%換算，利息支出30萬元的貸款本金約1400萬元，對一般首購族已足夠適用，且為減輕租屋及首購族負擔，政府已提供補貼等多項相關措施，購屋借款利息且維持列舉扣除，以兼顧量能課稅。

財政部書面報告指出，為照顧弱勢無屋族群租屋需求，落實居住正義，2024年度房屋租金支出改為特別扣除額，並大幅提高扣除額度上限至18萬元及增訂排富規定，以減輕租屋者負擔。 考量這項規定於今年5月第1次申報適用，建議視實施情形評估成效。

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此外，現行政府針對租屋族群採行直接補貼及租稅補貼，協助租屋族，減輕其負擔。按內政部租金補貼，如以房客每月領取補貼金額8000元（北市第一級）為例，全年補貼金額加計房屋租金支出特別扣除上限金額，等同承租人每年最高享有政府直接租金補貼及間接租稅補貼達27.6萬元，可符合租屋族基本需求。

至於購屋借款利息，報告表示，現行購屋借款利息扣除額30萬元， 以2024年中央銀行五大銀行新承作購屋貸款利率2.171%（青安貸款利率1.775%）換算，利息支出30萬元的貸款本金約1400萬元，對一般首購族已足資適用，且該支出金額併計其餘列舉扣除項目的金額後，得與標準扣除額（單身為13.1萬元，有配偶者26.2 萬元）擇優適用，已可有效減輕中低所得者租稅負擔。

再者，無購屋能力的民眾租屋自住，與有購屋能力且能取得貸款的民眾購屋自住相比，前者經濟能力更形弱勢，因此修法將房租支出改列特別扣除，購屋借款利息則維持列舉扣除額，以落實照顧無屋族基本居住需求的政策意旨，並兼顧量能課稅原則。

財政部表示，近年來積極推動稅制改革，根據財政資訊中心統計，2022年度全國申報戶列報總扣除額占全國綜合所得總額比率高達62%，全部課稅所得中，僅餘38%所得應負擔所得稅。另以綜所稅家戶納稅情形分析，293萬申報戶（占全部申報戶44%）毋須繳稅、236萬申報戶（占36%）適用5%稅率，合計80%申報戶免稅或適用5%稅率，顯示經過歷年所得稅制優化，已有效減輕中、低所得者租稅負擔。

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