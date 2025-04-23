昶瑞機電5月下旬上櫃 無人機助攻今年營收創新高

昶瑞機電董事長蔡翔如（左起）、總經理楊偉成看好今年營運展望不受美國對等關稅影響。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕昶瑞機電（7642）預計今年5月下旬掛牌上櫃，總經理楊偉成今天表示，旗下直流電（DC）吊扇前兩季的業績已優於去年同期，且第3季、第4季可望較上半年成長，全年營業額將創新高，而公司切入的中大型無人機動力模組事業，預計下半年開始出貨，有助於未來提升毛利率與獲利表現。

昶瑞機電2024全年營收9.58億元、年增4.8%，其中，美洲佔66.7%、台灣26.5%、歐洲5.4%、亞洲1.4%；合併毛利率29.72%、年增1.08個百分點，營益率19.94%、年增0.74個百分點，稅後淨利1.69億元、年增16.8%，每股盈餘6.4元、年增10.3%。

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儘管美國作為昶瑞機電最大單一市場，不過，楊偉成指出，公司上週與美系主要直流吊扇客戶進行會議時，客戶除了沒有在90天的貿易談判期內著急拉貨，反而將訂單能見度拉升至明年底、後年初，甚至要求今年底完工、明年首季量產的龍井二廠預留6成產能，以應對該客戶後續的原廠委託設計製造（ODM）專案。

此外，楊偉成提到，中國廠商是昶瑞機電主要的競爭對手，美國防堵紅鏈、提高中國關稅的做法，相對有利公司迎來轉單的機會。而旗下的中大型、戶外防水直流吊扇，也同步在歐洲、澳洲市場提高滲透率，近期推出的單火線牆控技術產品也開始供應品牌大廠，有望進一步帶動未來營收成長。

加入台灣無人機國家隊

昶瑞機電奠基於機電整合核心技術能力，投入研究適用於垂直起降（VTOL）形式的多旋翼無人機馬達，2023年取得工研院技術授權，運用相關電調技術資料，再依客戶市場需求改良，研發項目包含無人機馬達機器繞線、400V與800V的無人機電調以及遙測功能等項目，去年進一步獲得AS9100航太品質管理系統、ISO27001資安管理系統認證等無人機產品相關認證，已有小量樣品機出貨。

昶瑞機電現正攜手日本載人飛車業者合作進軍國際市場，也協同國內大型無人機系統商建立合作夥伴關係，推動未來載人無人機或其他大型機型都能採用台灣廠商製造的關鍵模組供應鏈。由於昶瑞無人機馬達酬載高達300至400公斤，還可用於軍用投彈以及其他商業用途，近期也接獲美國、中東、印度、歐洲等地區的潛在客戶洽詢規格，將有助於後續擴增新產品商機。

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