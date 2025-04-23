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亞大、矽品精密簽訂合作備忘錄 培育中部半導體封測人才

2025/04/23 16:00

亞大校長蔡進發（前排左3）、矽品精密行政長簡坤義（前排左2）代表簽署產學合作備忘錄，共同培育AI人才。（亞大提供）亞大校長蔡進發（前排左3）、矽品精密行政長簡坤義（前排左2）代表簽署產學合作備忘錄，共同培育AI人才。（亞大提供）

〔記者陳建志／台中報導〕台灣半導體封測產業居全球領先地位，為因應全球相關領域高階人才的需求，亞洲大學與國際知名封測大廠矽品精密，今天由亞大校長蔡進發、矽品行政長簡坤義代表簽署產學合作備忘錄，未來將推動校園實習、專題研發、學用接軌等多元合作模式，培育未來半導體封測產業的關鍵人才。

亞大校長蔡進發表示，台灣擁有全球最完整的半導體產業鏈，其中封裝測試技術已達世界頂尖水準。面對自動駕駛、AI運算與高效能運算等新興應用快速成長，封測產業扮演關鍵角色。矽品精密佈局中部地區，除擴增產能與技術能量，也同步加快人才招募腳步，此次聯手展開校園實習、專題研發、學用接軌等多元合作模式，為學生提供進入世界級半導體企業機會。

蔡進發校長指出，亞大過去10多年來培育了大量半導體人才，資電學院專注於AI半導體、醫療晶片、無人機、資訊安全等領域研發。學校鼓勵同學取得NVIDIA、Amazon等國際證照，在國外起薪可達7到10萬元美金，亞大計劃引進海外學生，擴大學術與產業的國際影響力。

矽品精密行政長簡坤義提到，矽品近期大規模擴廠佈局中台灣半導體封測基地，預計3年內將提供約8千人的就業機會，將促進區域產業鏈整合並帶來就業熱潮。此次與亞大的產學合作，旨在建立在地升學、就業及扎根的教育發展模式。

亞大資訊電機學院長許慶賢表示，學校除規劃完整的半導體課程模組外，也積極與業界龍頭企業合作，透過業師進駐教學、專題指導與業界實習，提升競爭力。未來，雙方將持續拓展合作層面，為台灣半導體封測產業注入源源不絕的人才。

亞大表示，此次雙方產學合作重點涵蓋學生實習計畫：依學生專長與志向，媒合至矽品台中、彰化等廠區參與月薪實習；專題與技術合作：師生與矽品工程師合作進行實務導向的研發專題；人才預備課程與技術講座：由矽品提供最新技術脈動與業界需求，強化學生產業接軌力；校園徵才與就業輔導活動：建立從學校到職場的銜接機制，鼓勵學生返鄉就業。

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