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中華汽車3.5噸電動商用車平台ET35 第3季量產上市

2025/04/23 15:55

中華（2204）汽車全新開發的電動商用車專用平台ET35，今天在「台灣國際智慧移動展」亮相，預計第3季量產上市，成為台灣首款進入實用階段的3.5噸智慧電動商用車。 （記者楊雅民攝）中華（2204）汽車全新開發的電動商用車專用平台ET35，今天在「台灣國際智慧移動展」亮相，預計第3季量產上市，成為台灣首款進入實用階段的3.5噸智慧電動商用車。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華（2204）汽車全新開發的電動商用車專用平台ET35，今天在「台灣國際智慧移動展」亮相，預計第3季量產上市，成為台灣首款進入實用階段的3.5噸智慧電動商用車。

中華汽車總經理曾鑫城表示，打造電動車國家隊，ET35攜手國內多家法人機構及車輛與電子供應鏈，共同開發國產化關鍵零組件，打造從底盤、動力系統到電池芯和模組，全車在地化比率超過9成。

ET35電動商用車專用平台以模組化思維設計，可靈活對應改裝車市場，未來可發展為資源回收車、行動餐車、行動零售車等多樣應用場景。

整車搭載本土電池組、國產一體式電後軸系統及關鍵零件，並創下國內中型商用貨車首度搭載國產ADAS Level 2先進駕駛輔助系統的紀錄。

在車用安全上，中華汽車建構完善電動車開發驗證流程，於車輛出廠前提供驗證車試裝、電力安全、強度安全驗證、通訊控制驗證、動力系統驗證及安全法規驗證等六大測試，保障企業法人用車需求。

因應智慧化趨勢，ET35與Tesla等國際電動車大廠同步，電子電氣架構（EEA）採用集中式架構控制器，並使用中華汽車自主研發的「域控制器 （eDCU）」，整合車輛控制單元（VCU）、電池管理單元（BMU）、汽車警示音系統 （AVAS）與物聯網系統（IoT）等功能，降低系統複雜度，提升整合效率與功能彈性。

ET35並實現全電子化控制，包含電子油門、電子煞車、電子轉向等，提升操控靈敏度與能源效率，展現台灣智慧車在電子控制領域的關鍵實力。

在政府推動2030年公務車全面電動化的淨零政策支持下，中華汽車亦積極推動多項實車示範運行計畫，包含與新竹物流及多家企業合作之電動物流車應用，同時與地方政府洽談將ET35導入為資源回收車，提供企業具永續意識的低碳運輸解方。

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