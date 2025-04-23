聯發科攜手輝達 打造3奈米智慧座艙平台

聯發科今日發表Dimensity Auto系列的智慧座艙旗艦平台C-X1與車載通訊旗艦平台MT2739。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）今日在上海國際汽車工業展覽會發表Dimensity Auto系列的智慧座艙旗艦平台C-X1與車載通訊旗艦平台MT2739，其中Dimensity Auto智慧座艙旗艦平台C-X1，以先進的3奈米製程打造，採用Arm v9.2-A架構，整合NVIDIA Blackwell GPU與深度學習加速器，以雙AI引擎建構彈性算力架構，提供能滿足未來智慧座艙需求的強大AI算力。

聯發科副總經理張豫臺表示，汽車產業的現階段是智慧化，而AI應用將成為車廠打造智慧座艙差異化優勢的關鍵。聯發科無所不在的AI技術，將全面加速Agentic AI在智慧汽車產業的應用。將以Dimensity Auto的先進車用運算晶片為基礎，加上可擴展的軟硬體架構與完善的開發體系，協助車廠加速將AI技術轉化到使用者體驗中，並攜手產業生態夥伴建構『AI定義座艙』新時代，以作為智慧汽車新典範。

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此次聯發科在上海國際汽車工業展覽會聯合生態系合作夥伴展示最先進的生成式AI技術與Agentic AI座艙應用，以雙AI引擎和艙駕一體融合方案，推動AI定義座艙體驗全面升級，將先進AI與多媒體技術導入新一代智慧汽車，提供全面的解決方案，共同引領未來智慧行車體驗的創新方向。

聯發科指出，Dimensity Auto智慧座艙旗艦平台C-X1，以先進的3奈米製程打造，採用Arm v9.2-A架構，整合NVIDIA Blackwell GPU與深度學習加速器，以雙AI引擎建構彈性算力架構，提供能滿足未來智慧座艙需求的強大AI算力。該平台透過雲端－裝置端架構一致性開發的生態優勢，加速多模態大型語言模型的部署，率先達成低延遲裝置端語音助理、即時旅程規劃、智慧生成Vlog、駕駛警覺性監測、座艙內外環境理解感知、個人化影音推送等創新功能，滿足下一代智慧座艙多螢幕顯示互動與複雜AI異構算力的需求，為智慧汽車座艙體驗樹立產業標竿。

在娛樂體驗領域，Dimensity Auto智慧座艙旗艦平台C-X1整合NVIDIA RTX GPU光線追蹤技術，為遊戲繪圖帶來逼真的光影視覺效果，提供清晰流暢的車載3A級遊戲娛樂體驗。

Dimensity Auto智慧座艙旗艦平台C-X1在與NVIDIA先進的安全與AI處理器（如NVIDIA DRIVE AGX Thor）搭配使用時，可形成一套完整的集中式運算平台解決方案，以總管車輛中各分組功能。DRIVE AGX Thor與Dimensity Auto智慧座艙平台C-X1皆能透過執行NVIDIA DriveOS平台達成彈性的資源共享與總管車輛分組功能；此外，透過NVIDIA DriveOS的彈性資源共享，還能進一步高效整合座艙IVI與先進駕駛輔助系統，賦能系統開發商打造中央運算平台，為車廠打造先進的軟體定義汽車方案。

此外，聯發科還推出Dimensity Auto車載通訊旗艦平台MT2739，支援5G-Advanced通訊技術，率先全球支援3GPP R17與R18標準協議，並支援NB-NTN及NR-NTN衛星通訊技術。

Dimensity Auto車載通訊旗艦平台MT2739支援單射頻雙卡雙通技術，具備行車場景智慧辨識與AI網路優化能力，可依據不同通訊需求自動切換成最佳模式，能明顯提升網速與連線穩定性，進而全方位提升使用者體驗。Dimensity Auto車載通訊平台MT2739設計符合AEC-Q100 Grade 2車規標準，達到伺服器等級安全標準，並提供創新的軟體開發工具，讓車廠能夠進行跨平台的無縫開發與系統整合。

在AI定義座艙的浪潮下，裝置端大型語言模型與Agentic AI的應用正加速汽車領域的智慧體驗變革。聯發科技將持續突破技術界限，提供高算力、高智能、高效率的研發支援，以及節能可靠的解決方案，並與業界領先的生態夥伴及車廠深度合作，將先進5G與AI技術融入智慧汽車創新應用，共同開拓智慧出行新未來。

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